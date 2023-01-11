Курганские мэры готовятся отчитываться перед Шумковым за чужие деньги

В Курганской области главы городов и округов готовятся отчитываться перед губернатором Вадимом Шумковым за привлечение инвестиций и развитие социального блока. Именно за эти сферы он будет спрашивать с мэров. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона и муниципальной политике.
«Начало года — традиционное время отчетов, подведения итогов и обсуждения планов. Губернатор ждет от глав муниципалитетов детальных докладов. Особо будет спрашивать за работу по привлечению инвестиций в территории, выполнение социальных программ», — подчеркнул один из инсайдеров. Еще одной важной темой, по его мнению, станет сфера жилищно-коммунального хозяйства. «К тому же, с тех руководителей округов, к которым были претензии в прошлом году, будет более жесткий спрос», — отметил другой инсайдер. Он добавил, что совещания с губернатором проходят каждую неделю. Во время них и заслушивают глав.
Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что в итоговых отчетах мэров основными темами будут — инвестиции, социальная сфера и ЖКХ. «В свое время Шумков долгое время отвечал за инвестиционный блок в тюменском правительстве. И одними из главных задач его в Курганской области остаются привлечение инвестиций и стимулирование бизнеса. Не удивительно, что он будет спрашивать с глав, в первую очередь, именно эти вопросы», — пояснил эксперт.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой уточнить, планирует ли губернатор собирать отдельное совещание с главами муниципалитетов, как он заслушивает их отчеты и на какие вопросы обращает особое внимание. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого года мэры также готовились отчитываться перед Шумковым. Тогда инсайдеры агентства уточняли, что губернатор жестко спрашивал с глав округов за работу, потому что их ошибки могли сказаться на его ключевых показателях эффективности (KPI) по итогам 2022 года.
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В Курганской области главы городов и округов готовятся отчитываться перед губернатором Вадимом Шумковым за привлечение инвестиций и развитие социального блока. Именно за эти сферы он будет спрашивать с мэров. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона и муниципальной политике. «Начало года — традиционное время отчетов, подведения итогов и обсуждения планов. Губернатор ждет от глав муниципалитетов детальных докладов. Особо будет спрашивать за работу по привлечению инвестиций в территории, выполнение социальных программ», — подчеркнул один из инсайдеров. Еще одной важной темой, по его мнению, станет сфера жилищно-коммунального хозяйства. «К тому же, с тех руководителей округов, к которым были претензии в прошлом году, будет более жесткий спрос», — отметил другой инсайдер. Он добавил, что совещания с губернатором проходят каждую неделю. Во время них и заслушивают глав. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что в итоговых отчетах мэров основными темами будут — инвестиции, социальная сфера и ЖКХ. «В свое время Шумков долгое время отвечал за инвестиционный блок в тюменском правительстве. И одними из главных задач его в Курганской области остаются привлечение инвестиций и стимулирование бизнеса. Не удивительно, что он будет спрашивать с глав, в первую очередь, именно эти вопросы», — пояснил эксперт. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой уточнить, планирует ли губернатор собирать отдельное совещание с главами муниципалитетов, как он заслушивает их отчеты и на какие вопросы обращает особое внимание. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце прошлого года мэры также готовились отчитываться перед Шумковым. Тогда инсайдеры агентства уточняли, что губернатор жестко спрашивал с глав округов за работу, потому что их ошибки могли сказаться на его ключевых показателях эффективности (KPI) по итогам 2022 года.