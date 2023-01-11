Тюменец пригласил девушку на свидание к себе домой и вместе с женой задушил ее шарфом

12 января 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Семейная пара из Тюмени жестоко расправилась над общей подругой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени семейная пара задушила шарфом общую подругу, к которой жена приревновала мужа. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. 45-летний мужчина и его 31-летняя супруга признаны виновными по п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины и 31-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.„ж“ ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что в феврале 2022 года супруги на почве ревности подсудимой совершили убийство 37-летней женщины. Злоумышленник под предлогом свидания пригласил потерпевшую к себе в дом, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом», — сообщает прокуратура Тюменской области. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области сообщили, что семейная пара основательно подготовилась к совершению преступления. «Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года в вечернее время мужчина под вымышленным предлогом в виде очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где они совместно с супругой совершили ее убийство. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — сообщает ведомство. Обвинение по уголовному делу в суде поддерживал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Приговором областного суда мужчине назначено 14 лет колонии строгого режима, его жене — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также семейная пара должна выплатить в пользу родственников потерпевшей гражданский в размере 1,9 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени семейная пара задушила шарфом общую подругу, к которой жена приревновала мужа. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. 45-летний мужчина и его 31-летняя супруга признаны виновными по п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. «Тюменский областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины и 31-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.„ж“ ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что в феврале 2022 года супруги на почве ревности подсудимой совершили убийство 37-летней женщины. Злоумышленник под предлогом свидания пригласил потерпевшую к себе в дом, где обвиняемые вдвоем задушили ее шарфом», — сообщает прокуратура Тюменской области. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области сообщили, что семейная пара основательно подготовилась к совершению преступления. «Для осуществления преступного замысла они заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года в вечернее время мужчина под вымышленным предлогом в виде очередного свидания пригласил потерпевшую к себе в гости, где они совместно с супругой совершили ее убийство. После чего избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов города Тюмени, а вещи женщины сожгли дома в печи», — сообщает ведомство. Обвинение по уголовному делу в суде поддерживал прокурор Тюменской области Владислав Московских. Приговором областного суда мужчине назначено 14 лет колонии строгого режима, его жене — 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также семейная пара должна выплатить в пользу родственников потерпевшей гражданский в размере 1,9 млн рублей.