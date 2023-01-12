Курганские таксисты подняли цены, пользуясь проблемами транспортной реформы

За неделю спрос на курганских таксистов вырос на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане после введения транспортной реформы вырос спрос на услуги таксистов. Также выросли цены на услуги, которые формируются при повышении спроса. Такую информацию агентству URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

«Если сравнивать с первой неделей декабря, то количество заказов на этой неделе было выше на 15—20%. К первому рабочему дню после зимних каникул не все разобрались с новыми номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта, которые связаны с внедрением транспортной реформы в регионе», — рассказали URA.RU в пресс-службе таксопарка.

Сообщается, что цены на поездки нормализовались. Ранее из-за сильных морозов и роста спроса на услуги такси владельцы компаний были вынуждены поднять стоимость. «Сейчас действует стандартный тариф, динамический коэффициент может подключаться в утренние или вечерние часы пик, но это обычная ситуация для любого времени года», — пояснили в пресс-службе «Максим». URA.RU также сообщили, что таксистов в настоящее время хватает для того, чтобы ожидание автомобиля не превышало семи минут.

Ранее URA.RU писало, что из-за путаницы с транспортной реформой курганцы стали чаще пользоваться такси. Жители города не разобрались с новыми маршрутами и графиком движения общественного транспорта. Повышенный спрос на услуги таксистов привел к увеличению цен на поездки.