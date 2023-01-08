Из-за путаницы с транспортной реформой курганцы вынуждены тратиться на такси

Из-за холодной погоды многие курганские таксисты не смогли выйти на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жители Кургана стали чаще пользоваться услугами такси из-за изменений, вызванных транспортной реформой в регионе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганского сервиса заказа такси.

«Сегодня повышенный спрос на такси. Это связано и с сильным морозом, и с транспортной реформой в городе. К первому рабочему дню после зимних каникул не все разобрались с новыми номерами маршрутов и интервалами движения общественного транспорта», — рассказали агентству в пресс-службе «Максим».

Сообщается, что из-за повышенного спроса выросли цены на услуги такси. В утренний час пик стоимость поездок была примерно на 30% дороже. В дневное время цены в Кургане выросли на 10%. В пресс-службе сервиса также пояснили, что из-за холодной погоды не все таксисты смогли завести свои автомобили, но в целом их работает больше, чем в праздничные дни. По словам представителя «Максим», водителей для выполнения всех заказов не хватает.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 3 января запустили автобусы новых маршрутов. Такое изменения связано с транспортной реформой в регионе. Новые автобусные маршруты выходят на рейсы с обновленными нумерацией и единым оформлением.