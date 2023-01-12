В «Единой России» подтвердили, что участники СВО будут выдвинуты на выборы-2023

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В "Единой России" подтвердили участие участников СВО на предстоящих выборах
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации РФ на Украине будут среди кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в 2023 году. Эту информацию подтвердил заместитель секретаря генсовета "Единой России", руководитель центрального исполкома Александр Сидякин.

"Кто-то обязательно будет выдвигаться [на выборах 2023 года]. И люди будут их поддерживать, мы же видим поддержку", - подчеркнул он. Сидякин также отметил, что на сентябрьских выборах в 2022 году уже участвовали люди, так или иначе принимающие участие в спецоперации. В частности, это были волонтеры, медики и контрактники.

Ранее газета "Ведомости" предполагала, что участников спецоперации РФ выдвинут на выборы в 2023 году. Предполагается, что будут претендовать на должности в органы законодательной и исполнительной власти. 

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Участники спецоперации РФ на Украине будут среди кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в 2023 году. Эту информацию подтвердил заместитель секретаря генсовета "Единой России", руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. "Кто-то обязательно будет выдвигаться [на выборах 2023 года]. И люди будут их поддерживать, мы же видим поддержку", - подчеркнул он. Сидякин также отметил, что на сентябрьских выборах в 2022 году уже участвовали люди, так или иначе принимающие участие в спецоперации. В частности, это были волонтеры, медики и контрактники. Ранее газета "Ведомости" предполагала, что участников спецоперации РФ выдвинут на выборы в 2023 году. Предполагается, что будут претендовать на должности в органы законодательной и исполнительной власти. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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