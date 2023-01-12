В «Единой России» подтвердили, что участники СВО будут выдвинуты на выборы-2023

12 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

В "Единой России" подтвердили участие участников СВО на предстоящих выборах Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации РФ на Украине будут среди кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в 2023 году. Эту информацию подтвердил заместитель секретаря генсовета "Единой России", руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. "Кто-то обязательно будет выдвигаться [на выборах 2023 года]. И люди будут их поддерживать, мы же видим поддержку", - подчеркнул он. Сидякин также отметил, что на сентябрьских выборах в 2022 году уже участвовали люди, так или иначе принимающие участие в спецоперации. В частности, это были волонтеры, медики и контрактники. Ранее газета "Ведомости" предполагала, что участников спецоперации РФ выдвинут на выборы в 2023 году. Предполагается, что будут претендовать на должности в органы законодательной и исполнительной власти.

Участники спецоперации РФ на Украине будут среди кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в 2023 году. Эту информацию подтвердил заместитель секретаря генсовета "Единой России", руководитель центрального исполкома Александр Сидякин. "Кто-то обязательно будет выдвигаться [на выборах 2023 года]. И люди будут их поддерживать, мы же видим поддержку", - подчеркнул он. Сидякин также отметил, что на сентябрьских выборах в 2022 году уже участвовали люди, так или иначе принимающие участие в спецоперации. В частности, это были волонтеры, медики и контрактники. Ранее газета "Ведомости" предполагала, что участников спецоперации РФ выдвинут на выборы в 2023 году. Предполагается, что будут претендовать на должности в органы законодательной и исполнительной власти.