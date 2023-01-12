«Ведомости»: участников спецоперации будут продвигать во власть

12 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации могут быть выдвинуты на выборах в 2023 году, пишет газета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участников спецоперации РФ на Украине выдвинут на выборы в 2023 году в органы законодательной и исполнительной власти. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близких к администрации президента. «Бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. — как в органы законодательной, так и исполнительной власти, <…> [Кандидаты] сделают акцент на «военной составляющей», — пишет газета. По словам источников газеты, люди, участвующие в СВО, показали себя патриотами и у них есть все шансы начать политическую карьеру. Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. В ходе выборов избирателям предлагается выбрать губернаторов и депутатов законодательного собрания. URA.RU отправило соответствующий запрос в пресс-службу «Единой России» и «Администрации Президента» (АП). Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко является основным кандидатом на вакантное место в Тюменской областной думе. Причем сообщается, что он получит важные установки от Кремля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Участников спецоперации РФ на Украине выдвинут на выборы в 2023 году в органы законодательной и исполнительной власти. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники, близких к администрации президента. «Бывших военных, добровольцев, а также работавших в Донбассе волонтеров выдвинут на выборы 2023 г. — как в органы законодательной, так и исполнительной власти, <…> [Кандидаты] сделают акцент на «военной составляющей», — пишет газета. По словам источников газеты, люди, участвующие в СВО, показали себя патриотами и у них есть все шансы начать политическую карьеру. Региональные выборы в этом году пройдут 10 сентября. В ходе выборов избирателям предлагается выбрать губернаторов и депутатов законодательного собрания. URA.RU отправило соответствующий запрос в пресс-службу «Единой России» и «Администрации Президента» (АП). Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что специальный представитель губернатора Александра Моора по вопросам СВО Николай Савченко является основным кандидатом на вакантное место в Тюменской областной думе. Причем сообщается, что он получит важные установки от Кремля. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.