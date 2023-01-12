В Госдуме хотят создать список «разрешенных» артистов

Депутат ГД Стенякина предложила создать стоп-лист для неугодных артистов

12 января 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

На неподобающее поведение российских артистов должна быть реакция, заявила Екатерина Стенякина Наталья Чернохатова © URA.RU В Государственной думе РФ предложили создать список артистов, которым нельзя участвовать в мероприятиях и проектах, финансируемых российским государством. Предложение внесла депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. «Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала Екатерина Стенякина. Ее слова приводят РИА Новости. По словам политика, Россия должна знать тех, кто «предал страну». Она заявила, что это не цензура, а реакция на неподобающее поведение некоторых российских знаменитостей. Помимо этого, депутат предложила ввести систему лишения государственных наград для лиц, дискредитирующих российское государство. По ее мнению, нужно создать список причин, по которым к гражданину могут быть применены санкции. Ранее Стенякина предложила ужесточить наказание за преступления, совершенные в отношении детей и стариков. Депутат сказала, что людям, совершившим деяния против этих групп людей необходимо запретить выходить по УДО или амнистии из мест лишения свободы, передает телеканал 360.

В Государственной думе РФ предложили создать список артистов, которым нельзя участвовать в мероприятиях и проектах, финансируемых российским государством. Предложение внесла депутат Госдумы от "Единой России" Екатерина Стенякина. «Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала Екатерина Стенякина. Ее слова приводят РИА Новости. По словам политика, Россия должна знать тех, кто «предал страну». Она заявила, что это не цензура, а реакция на неподобающее поведение некоторых российских знаменитостей. Помимо этого, депутат предложила ввести систему лишения государственных наград для лиц, дискредитирующих российское государство. По ее мнению, нужно создать список причин, по которым к гражданину могут быть применены санкции. Ранее Стенякина предложила ужесточить наказание за преступления, совершенные в отношении детей и стариков. Депутат сказала, что людям, совершившим деяния против этих групп людей необходимо запретить выходить по УДО или амнистии из мест лишения свободы, передает телеканал 360.