Замерзающим жителям свердловского города в УК посоветовали утеплить дома самостоятельно

УК Первоуральска отказала жителям в ремонте дома и предложила провести все работы за свой счет

Управляющая компания Первоуральска рекомендует своим жильцам утеплять дома самостоятельно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) горожанам, замерзающим в квартирах, местная управляющая компания «Дом плюс» посоветовала утеплить дома самостоятельно. Об этом URA.RU рассказали жители города.

«В квартире температура не больше 17 градусов, укутываемся в теплую одежду и включаем обогреватели с газом на кухне. Ребенок учится ползать, но по полу идет дикий сквозняк из межпанельных швов, кошке приходится спать в батарее. Такие проблемы у меня и соседей каждую зиму», — поделилась с корреспондентом агентства жительница дома по адресу Трубников, 44 Татьяна Булатова.

Женщина отметила, что в разных домах разные температуры. «УК „Дом плюс“ советуют утеплять межпанельные швы изнутри самостоятельно», — сказала она.

Подобные советы также поступили жителям дома по Космонавтов, 11 А. Одна из жительниц, в частности, пожаловалась на низкую температуру в квартире из-за соседей, никогда не закрывающих окна. «Ветер задувает в проемы, а холод поступает к нам. „Дом плюс“ поделать ничего не могут, говорят повлиять на соседку самим», — рассказала URA.RU горожанка.

По словам собеседницы агентства, которая приобрела квартиру в доме по адресу Трубников, 46, жалобы на управляющую компанию не действуют. «В нашей угловой квартире 18 градусов, эта температура ниже нормы. Нам советуют самостоятельно производить работы по утеплению жилья», — подытожила она.

В управляющей компании «Дом плюс» комментировать данную ситуацию отказались. После звонка корреспондента агентства главному инженеру организации в отделе секретаря перестали отвечать на звонки.

Ранее стало известно, что студенты нижнетагильского педагогического колледжа №1 жалуются на заморозки в общежитии. Они вынуждены во время морозов ездить домой за десятки километров, чтобы переночевать у родителей.

Замерзающим жителям свердловского города в УК посоветовали утеплить дома самостоятельно Фото: читатель URA.RU

Жители Первоуральска вынуждены сами утеплять свои квартиры Фото: читатель URA.RU