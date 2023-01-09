Нижнетагильские студенты жалуются на заморозки в общежитии. Фото

10 января 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Нижнетагильские студенты уезжают из общежития за десятки километров, чтобы переночевать дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область) жалуются на заморозки в общежитии. Они вынуждены во время морозов ездить домой за десятки километров, чтобы переночевать у родителей. Об этом URA.RU рассказали ученики образовательного учреждения. «В комнатах от 13 до 15 градусов, давно не ощущали такого холода. Шампуни замерзают из-за чего не получается принять душ. Утепляли окна пленкой, но не помогло. Обогреватели у нас забрали, так как это не безопасно, один из них сгорел. Жаловаться страшно, так как могут выселить», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства студентка колледжа. Девушка добавила, что теперь ей, как и многим другим студентам приходиться ежедневно ездить ночевать к родителям за десятки километров, чтобы не замерзать во сне. «Такой холод мешает учиться, уже не раз заболевали в стенах общежития», — сказала студентка. По словам заведующей общежития Елены Кокуркиной, студенты всегда найдут на что жаловаться. «Температурный режим у нас постоянно меряется, СанПиНам он соответствует. Температура составляет 22-24 градуса», — добавила заведующая. В настоящее время ответ от директора нижнетагильского педагогического колледжа №1 корреспонденту URA.RU получить не удалось. Ранее агентство сообщало, что жители Нижнего Тагила жалуются на сильные морозы в квартирах. Обогреватели не помогают справляться с холодом. Студенты нижнетагильского колледжа жалуются на заморозки в общежитии Фото: ученик нижнетагильского педагогического колледжа №1 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студенты нижнетагильского педагогического колледжа №1 (Свердловская область) жалуются на заморозки в общежитии. Они вынуждены во время морозов ездить домой за десятки километров, чтобы переночевать у родителей. Об этом URA.RU рассказали ученики образовательного учреждения. «В комнатах от 13 до 15 градусов, давно не ощущали такого холода. Шампуни замерзают из-за чего не получается принять душ. Утепляли окна пленкой, но не помогло. Обогреватели у нас забрали, так как это не безопасно, один из них сгорел. Жаловаться страшно, так как могут выселить», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства студентка колледжа. Девушка добавила, что теперь ей, как и многим другим студентам приходиться ежедневно ездить ночевать к родителям за десятки километров, чтобы не замерзать во сне. «Такой холод мешает учиться, уже не раз заболевали в стенах общежития», — сказала студентка. По словам заведующей общежития Елены Кокуркиной, студенты всегда найдут на что жаловаться. «Температурный режим у нас постоянно меряется, СанПиНам он соответствует. Температура составляет 22-24 градуса», — добавила заведующая. В настоящее время ответ от директора нижнетагильского педагогического колледжа №1 корреспонденту URA.RU получить не удалось. Ранее агентство сообщало, что жители Нижнего Тагила жалуются на сильные морозы в квартирах. Обогреватели не помогают справляться с холодом.