Путин поддержал повышение призывного возраста в РФ

Идея повышения призывного возраста концептуально поддержана главой государства, заявил Песков
Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что комментарии по вопросу повышения призывного возраста должны дать в Минобороны РФ
«Аргументация должна быть представлена Минобороны. И это исключительно его прерогатива. Концептуально идея была поддержана главой государства, но детали нужно воспринимать от Минобороны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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