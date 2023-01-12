Путин поддержал повышение призывного возраста в РФ

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Идея повышения призывного возраста концептуально поддержана главой государства, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что комментарии по вопросу повышения призывного возраста должны дать в Минобороны РФ

«Аргументация должна быть представлена Минобороны. И это исключительно его прерогатива. Концептуально идея была поддержана главой государства, но детали нужно воспринимать от Минобороны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что комментарии по вопросу повышения призывного возраста должны дать в Минобороны РФ «Аргументация должна быть представлена Минобороны. И это исключительно его прерогатива. Концептуально идея была поддержана главой государства, но детали нужно воспринимать от Минобороны», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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