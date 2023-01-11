11 января 2023

Тюменский муниципалитет обвиняют в картельном сговоре с подрядчиком

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Автобусная остановка. Тюмень, остановка, автобусная остановка, остановка общественного транспорта, остановка автобусная, очередь в автобус
Подрядчик займется пассажирскими перевозками в Аромашевском районе Тюменской области Фото:

Автотранспортное предприятие обвиняет администрацию Аромашевского района Тюменской области в участии в картельном сговоре. Компания обратилась с исковым заявлением в областной арбитражный суд, в электронной картотеке дел заявлению уже присвоен входящий номер.

«Администрация района организовала открытый конкурс на перевозку пассажиров и багажа. В торгах участвовала и компания-истец. По итогам торгов победило ООО „ЗапСибАвто“. По мнению истца, между администрацией и ООО имелось картельное соглашение», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Тюменской области

Сам истец — общество «Аромашевопассажиравтотранс» — ситуацию не прокомментировал. Телефоны компании, указанные в различных источниках, работают, но по ним на момент публикации никто не отвечает. По данным сервиса СБИС, у компании есть проблемы. В частности — смена руководства более трех раз в год и арест, наложенный на имущество приставами в 2022 году. Кроме того, предприятие убыточно: расходы в минувшем году выше доходов на полмиллиона рублей.

В администрации Аромашевского района обвинения тоже пока не комментируют. URA.RU подготовило запросы участникам дела, ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало о похожем деле в Ишиме (Тюменская область). В тот раз региональное управление ФАС оштрафовало нарушителей на 3,4 млн рублей.

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Автотранспортное предприятие обвиняет администрацию Аромашевского района Тюменской области в участии в картельном сговоре. Компания обратилась с исковым заявлением в областной арбитражный суд, в электронной картотеке дел заявлению уже присвоен входящий номер. «Администрация района организовала открытый конкурс на перевозку пассажиров и багажа. В торгах участвовала и компания-истец. По итогам торгов победило ООО „ЗапСибАвто“. По мнению истца, между администрацией и ООО имелось картельное соглашение», — сообщает пресс-служба Арбитражного суда Тюменской области Сам истец — общество «Аромашевопассажиравтотранс» — ситуацию не прокомментировал. Телефоны компании, указанные в различных источниках, работают, но по ним на момент публикации никто не отвечает. По данным сервиса СБИС, у компании есть проблемы. В частности — смена руководства более трех раз в год и арест, наложенный на имущество приставами в 2022 году. Кроме того, предприятие убыточно: расходы в минувшем году выше доходов на полмиллиона рублей. В администрации Аромашевского района обвинения тоже пока не комментируют. URA.RU подготовило запросы участникам дела, ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало о похожем деле в Ишиме (Тюменская область). В тот раз региональное управление ФАС оштрафовало нарушителей на 3,4 млн рублей.
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