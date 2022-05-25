Тюменский перевозчик заплатил миллионы за сговор с властями

26 мая 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Штраф в 3,4 млн рублей выплатило «Ишимское ПАТП» Фото: Алексей Гущин © URA.RU Автотранспортное предприятие из Ишима (Тюменская область) заплатило 3,4 млн рублей в качестве штрафа за сговор с администрацией района. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФАС по Тюменской области. Власти Ишимского района и подрядчик заключили соглашение для получения максимальной прибыли. «„Ишимское ПАТП“ оплатило штраф за заключение устного антиконкурентного соглашения с целью получения контрактов на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам. Размер взыскания составил 3,4 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. Перевозчик и администрация Ишимского района вступили в сговор. Чиновники составили контракт так, чтобы его условиям полностью отвечал конкретный исполнитель — «Ишимское ПАТП». Это позволило подрядчику получить за свою работу максимально возможную цену. Что, в свою очередь, привело к повышению цен на рынке перевозок по маршрутам между Ишимом и Ишимским районом. Власти и подрядчик пытались оспорить решение антимонопольщиков в двух судах. Однако им это не удалось. Компании пришлось покрыть штраф, который составил 68% от его чистый прибыли за 2021 год. Тогда предприятие заработало 5 млн рублей. Согласно данным сервиса СБИС, генеральным директором «Ишимского ПАТП» является Павлюченко Евгений Петрович. При этом с основания компании в 2002 году и до декабря 2021 года ей руководил Петр Павлюченко — почетный житель Ишима и отец депутата городской думы Сергея Павлюченко. В январе 2021 года Павлюченко-старший стал фигурантом уголовного дела из-за картельного сговора.

Автотранспортное предприятие из Ишима (Тюменская область) заплатило 3,4 млн рублей в качестве штрафа за сговор с администрацией района. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФАС по Тюменской области. Власти Ишимского района и подрядчик заключили соглашение для получения максимальной прибыли. «„Ишимское ПАТП“ оплатило штраф за заключение устного антиконкурентного соглашения с целью получения контрактов на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам. Размер взыскания составил 3,4 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. Перевозчик и администрация Ишимского района вступили в сговор. Чиновники составили контракт так, чтобы его условиям полностью отвечал конкретный исполнитель — «Ишимское ПАТП». Это позволило подрядчику получить за свою работу максимально возможную цену. Что, в свою очередь, привело к повышению цен на рынке перевозок по маршрутам между Ишимом и Ишимским районом. Власти и подрядчик пытались оспорить решение антимонопольщиков в двух судах. Однако им это не удалось. Компании пришлось покрыть штраф, который составил 68% от его чистый прибыли за 2021 год. Тогда предприятие заработало 5 млн рублей. Согласно данным сервиса СБИС, генеральным директором «Ишимского ПАТП» является Павлюченко Евгений Петрович. При этом с основания компании в 2002 году и до декабря 2021 года ей руководил Петр Павлюченко — почетный житель Ишима и отец депутата городской думы Сергея Павлюченко. В январе 2021 года Павлюченко-старший стал фигурантом уголовного дела из-за картельного сговора.