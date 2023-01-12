Советник Пушилина: в Соледаре уничтожено около пяти бригад ВСУ

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, подготовка военных
Реальные потери ВСУ в Соледаре выше обнародованных данных, заявил Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили в Соледаре Донецкой народной республики около пяти бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Там [в Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад [ВСУ], эта информация достаточно объективна», — цитирует Гагина argumenti.ru. По его словам, реальная цифра потерь со стороны противника выше, так как в нее не были включены погибшие наемники, которых, уточнил Гагин, в Соледаре «было достаточно».

Ранее подразделения ВДВ РФ блокировали Соледар с севера и с юга. В Минобороны РФ заявляли о продолжении наступательных действий российской армии в районе города. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что в Кремле восхищаются героями, участвующими в боевых действиях в Соледаре.

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Российские военные уничтожили в Соледаре Донецкой народной республики около пяти бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Там [в Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад [ВСУ], эта информация достаточно объективна», — цитирует Гагина argumenti.ru. По его словам, реальная цифра потерь со стороны противника выше, так как в нее не были включены погибшие наемники, которых, уточнил Гагин, в Соледаре «было достаточно». Ранее подразделения ВДВ РФ блокировали Соледар с севера и с юга. В Минобороны РФ заявляли о продолжении наступательных действий российской армии в районе города. Пресс-секретарь российского президента отмечал, что в Кремле восхищаются героями, участвующими в боевых действиях в Соледаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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