Минобороны РФ: подразделения ВДВ блокировали Соледар с нескольких сторон

Подразделения ВДВ заблокировали Соледар (ДНР) с нескольких сторон. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.
«Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе», — сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также подтвердили информацию об освобождении города Подгорное.
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Подразделения ВДВ заблокировали Соледар (ДНР) с нескольких сторон. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. «Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе», — сообщили в Минобороны РФ. В министерстве также подтвердили информацию об освобождении города Подгорное. Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, что некоторые подразделения украинской армии бегут из района Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение этого города откроет возможность к освобождению республики. В Штабе теробороны ДНР заявили, что армия РФ освободила Подгородное, который расположен в пригороде Бахмута (Артемовск).