Депутат Госдумы Шеремет: Польша и Великобритания станут изгоями в НАТО после поставок танков Украине

13 января 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Великобритания и Польша ставит НАТО под угрозу Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предоставление танков Leopard Украине сделает Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны подвергнуть опасности весь альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Такими действиями Польша и Англия попросту подставляют альянс, что дает все основания предполагать, что они будут не интересны и станут изгоями без поддержки блока НАТО, так как несут потенциальную угрозу, прежде всего, самим себе. Поэтому призываю западных политиков, принимающих скоропалительные агрессивные решения не в интересах собственного народа еще раз взвесить все „за“ и „против“», — сказал Михаил Шеремет. Парламентарий не исключил, что Москва может расценить действия Варшавы и Лондона, как враждебные. «Народ Польши и Англии должен осознать и дать оценку всей серьезности принимаемых президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Риши Сунаком агрессивных решений в отношении Российской Федерации. На каком-то этапе Россия может воспринять эти действия как участие этих стран в специальной военной операции со всеми вытекающими из этого последствиями», — заключил политик. Ранее стало известно, что Польша поставит Украине танковую роту, состоящую из Leopard. К этим поставкам также может присоединиться Великобритания. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко требует от Запада тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предоставление танков Leopard Украине сделает Польшу и Великобританию изгоями НАТО, так как эти страны подвергнуть опасности весь альянс. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. «Такими действиями Польша и Англия попросту подставляют альянс, что дает все основания предполагать, что они будут не интересны и станут изгоями без поддержки блока НАТО, так как несут потенциальную угрозу, прежде всего, самим себе. Поэтому призываю западных политиков, принимающих скоропалительные агрессивные решения не в интересах собственного народа еще раз взвесить все „за“ и „против“», — сказал Михаил Шеремет. Парламентарий не исключил, что Москва может расценить действия Варшавы и Лондона, как враждебные. «Народ Польши и Англии должен осознать и дать оценку всей серьезности принимаемых президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Риши Сунаком агрессивных решений в отношении Российской Федерации. На каком-то этапе Россия может воспринять эти действия как участие этих стран в специальной военной операции со всеми вытекающими из этого последствиями», — заключил политик. Ранее стало известно, что Польша поставит Украине танковую роту, состоящую из Leopard. К этим поставкам также может присоединиться Великобритания. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко требует от Запада тысячи танков Challenger, Abrams и Leopard.