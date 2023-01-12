Украинский посол в Лондоне потребовал тысячи танков для Киева

Запад должен направить на Украину тысячи танков, в том числе Challenger, Abrams и Leopard. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем-то, с чем мы можем выйти сейчас», — заявил Пристайко в интервью телеканалу Sky News. Он также отметил, что техника советского образца, которая есть в арсенале Украины, устарела, поэтому сейчас Киеву необходимы танки Challenger, Abrams и Leopard.
Ранее экс-руководитель Генштаба Великобритании Ричард Даннат рассказал, что Лондон теряет желание помогать Киеву. Он считает, что об этом свидетельствует нежелание Королевства говорить о новых поставках, передает телеканал 360. Кроме того, ресурсы Великобритании для предоставления такой техники ограничены.
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