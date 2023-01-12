Мэр Екатеринбурга избегает столкновения с олигархом на выборах

12 января 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

Где Алексей Орлов (на фото) встречался с Виталием Кочетковым — в Екатеринбурге или за его пределами, — неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в конце 2022 года встречался с совладельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым, близким к губернатору Евгению Куйвашеву и контролирующим часть гордумы, — чтобы обсудить предстоящие выборы. Как утверждает источник URA.RU, Орлов, желающий ограничить влияние Кочеткова на муниципальную власть, решил предупредить конфликт. Хотя другой собеседник агентства привел иную версию. Выборы в думу намечены на сентябрь. Считается, что по итогам кампании Орлов хочет установить полный контроль над представительным органом. Действующий созыв, доставшийся ему от предшественника, подконтролен нескольким крупным бизнесменам. Миллиардер Кочетков — один из них. На выборах в 2018 году именно он координировал большой прогубернаторский альянс, ориентированный на полную смену власти в Екатеринбурге. А затем через депутатов воевал с новым мэром Александром Высокинским, назначенным при его же содействии. Конфликт закончился отставкой Высокинского в декабре 2020 года и назначением Орлова. Орлов сходу принялся сокращать участие гордумы и Кочеткова в делах администрации, и уже к началу 2022-го стало ясно, что депутатов, связанных с миллиардером, в следующем созыве он видеть не хочет. У Орлова есть некий список из лояльных ему кандидатов на выборы-2023, но ни с кем из них он пока не встречался и с Куйвашевым не обсуждал. По одной из версий, свои предложения по кандидатам главе региона намерен озвучить и Кочетков. «В конце прошлого года Орлов как минимум один раз встречался с ним по этому поводу. Чем закончилась беседа, не знаю, но могу предположить, что договорились не воевать. Вероятно, Кочетков выскажет некоторые просьбы (например, сохранить в думе Игоря Володина — спикера), но на „контрольный пакет“ голосов [в думе] претендовать не будет. Впрочем, такого намерения у него, насколько мне известно, и не было», — поделился источник. Статья по теме Мэр Екатеринбурга идет к Куйвашеву — за сценарием чистки власти «Орлов и Кочетков действительно встречаются время от времени. Но, поскольку никаких поручений по выборам Орлов после этих встреч не дает, полагаю, что они обсуждают другие вопросы. Например, судьбу некоторых муниципальных активов», — добавил второй собеседник. Третий инсайдер — в окружении Кочеткова — заявил, что по итогам встречи с Орловым компромисс мог и не состояться. «Как я понимаю, они недолюбливают друг друга», — сказал источник. Виталию Кочеткову направлен запрос на комментарий через его приемную. Ответ пока не поступил. В пресс-службе горадминистрации корреспонденту заявили, что «факт встречи не подтверждают». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в конце 2022 года встречался с совладельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым, близким к губернатору Евгению Куйвашеву и контролирующим часть гордумы, — чтобы обсудить предстоящие выборы. Как утверждает источник URA.RU, Орлов, желающий ограничить влияние Кочеткова на муниципальную власть, решил предупредить конфликт. Хотя другой собеседник агентства привел иную версию. Выборы в думу намечены на сентябрь. Считается, что по итогам кампании Орлов хочет установить полный контроль над представительным органом. Действующий созыв, доставшийся ему от предшественника, подконтролен нескольким крупным бизнесменам. Миллиардер Кочетков — один из них. На выборах в 2018 году именно он координировал большой прогубернаторский альянс, ориентированный на полную смену власти в Екатеринбурге. А затем через депутатов воевал с новым мэром Александром Высокинским, назначенным при его же содействии. Конфликт закончился отставкой Высокинского в декабре 2020 года и назначением Орлова. Орлов сходу принялся сокращать участие гордумы и Кочеткова в делах администрации, и уже к началу 2022-го стало ясно, что депутатов, связанных с миллиардером, в следующем созыве он видеть не хочет. У Орлова есть некий список из лояльных ему кандидатов на выборы-2023, но ни с кем из них он пока не встречался и с Куйвашевым не обсуждал. По одной из версий, свои предложения по кандидатам главе региона намерен озвучить и Кочетков. «В конце прошлого года Орлов как минимум один раз встречался с ним по этому поводу. Чем закончилась беседа, не знаю, но могу предположить, что договорились не воевать. Вероятно, Кочетков выскажет некоторые просьбы (например, сохранить в думе Игоря Володина — спикера), но на „контрольный пакет“ голосов [в думе] претендовать не будет. Впрочем, такого намерения у него, насколько мне известно, и не было», — поделился источник. «Орлов и Кочетков действительно встречаются время от времени. Но, поскольку никаких поручений по выборам Орлов после этих встреч не дает, полагаю, что они обсуждают другие вопросы. Например, судьбу некоторых муниципальных активов», — добавил второй собеседник. Третий инсайдер — в окружении Кочеткова — заявил, что по итогам встречи с Орловым компромисс мог и не состояться. «Как я понимаю, они недолюбливают друг друга», — сказал источник. Виталию Кочеткову направлен запрос на комментарий через его приемную. Ответ пока не поступил. В пресс-службе горадминистрации корреспонденту заявили, что «факт встречи не подтверждают».