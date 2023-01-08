Мэр Екатеринбурга идет к Куйвашеву — за сценарием чистки власти

Элита ждала два месяца

09 января 2023 в 08:23 Размер текста - 17 +

Предвыборный штаб уже сформирован, поделился Алексей Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый политический сезон в Екатеринбурге начнется с кульминации в одной из главных интриг 2023 года. Мэр Алексей Орлов собрался к губернатору Евгению Куйвашеву — верстать список кандидатов на предстоящие выборы в гордуму. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к муниципальной власти, и косвенно подтвердил сам Орлов. Конкретики от него истеблишмент ждал раньше. И это грозило фальстартом. Пришлось вмешиваться вице-мэру. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Уже признано: это событие важно для всего УрФО. Право вести кампанию 2023 года Орлов заслужил по итогам губернаторских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам кампании Орлов намерен существенно обновить думу, убрав из нее депутатов, связанных в том числе с совладельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым. На выборах 2018-го он по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, призванную сменить власть в городе. Спустя несколько месяцев между Кочетковым и назначенным при его содействии мэром Александром Высокинским возник конфликт. Он завершился в декабре 2020-го отставкой мэра. Сменивший Высокинского Орлов был свидетелем противостояния. И, только став главой, он при поддержке Куйвашева принялся отбирать у думы полномочия и другими способами отстранять депутатов и их покровителей от принятия важных решений. Завершиться эта кампания Орлова — по установлению тотального контроля над городской властью — должна избранием депутатского большинства, ориентированного только на горадминистрацию и губернатора, считает мэр. Право стать основным действующим лицом на выборах-2023 Орлов заработал на губернаторских выборах в сентябре 2022-го: мэрия дала Куйвашеву результат лучший, чем пять лет назад. Говорят, мэр планирует обновить думу примерно на половину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слухи о том, что команда Орлова вовсю готовится к выборам-2023, пошли еще в конце октября. По распространенной версии, к тому моменту подчиненные якобы представили мэру некий список из потенциальных кандидатов, в котором нет примерно половины текущего созыва, включая спикера Игоря Володина (пользуется поддержкой Кочеткова). Сейчас информированный источник URA.RU, близкий к мэрии, говорит, что как такового списка в действительности якобы нет. «На одном листе фамилии всех действующих депутатов и возможных. Орлов с Куйвашевым сядут и обсудят их — кого-то вычеркнут, кого-то впишут», — объясняет он. Новость по теме Мэр Екатеринбурга перед Новым годом получил инсайд из Кремля о выборах-2023 Изначально предполагалось, что подобный разговор у начальников может состояться к концу года. Но этого не произошло. Пытаясь получить хоть какую-то информацию, интересанты изводили вопросами вице-мэров Сергея Плахотина (политика и СМИ) и Марину Фадееву (аппарат администрации). Ответ был один: «Рано». Напряженность, возникшая на фоне пересудов о формировании различных списков (причем не только Орловым), встречах мэра с теми, кого на выборах «он точно поддержит», передалась чиновникам на местах. «Замы глав районов, отвечающие за выборы, весь декабрь просили Фадееву начать хоть какую-то работу. Возможно, втайне вели переговоры [с вероятными выдвиженцами], давали обещания. Фадеевой пришлось их сдерживать — пригрозив наказанием за интриги», — раскрыл участник совещаний. По последним данным, Орлов на самом деле пока в стороне. «На данный момент у него не было ни одной встречи на тему выборов — ни с Куйвашевым, ни с депутатами, ни с бизнесом. Ни одной. Кстати, еще в декабре Орлов дал понять, что до праздников к шефу с этим вопросом не пойдет», — поделился второй собеседник. Такой подход объясняют тем, что резиденция губернатора до сих пор не получила от внутриполитического блока Кремля окончательного решения, какой будет схема выборов в Екатеринбурге. Как писало URA.RU, общее количество мест в думе может сократиться с 36 до 35, а число одномандатных округов — вырасти с 18 до 25. Еще десять мест предполагается распределить по партийным спискам. Именно такую концепцию — «25 на 10» — продвигают в Москве Орлов и зам Куйвашева Олег Чемезов. Выборами в думу у Орлова будут заниматься Марина Фадеева и Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Но на определенном этапе [консультаций] решение подвисло. Когда оно будет, неизвестно. Пока нет вводных [от администрации президента (АП) РФ], сколько будет округов, согласование списков [кандидатов] невозможно» — заявлял корреспонденту в середине декабря знакомый чиновник. Однако к концу месяца Орлов, и сам уставший ждать, попросил товарищей из АП все же сориентировать. Ему подсказали: с вероятностью в 99,9% схема выборов будет именно «25 на 10». «Поэтому сразу после выхода с каникул Орлов понесет Куйвашеву свои предложения [по кандидатам]. Параллельно Фадеева со своими подчиненными приступит к перенарезке (то есть изменению границ — прим. URA.RU) округов», — анонсировал третий источник. «Естественно, [после праздников] начнем эту работу. Я думаю, что мы и [первое] заседание предвыборного штаба проведем», — прокомментировал сам градоначальник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый политический сезон в Екатеринбурге начнется с кульминации в одной из главных интриг 2023 года. Мэр Алексей Орлов собрался к губернатору Евгению Куйвашеву — верстать список кандидатов на предстоящие выборы в гордуму. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к муниципальной власти, и косвенно подтвердил сам Орлов. Конкретики от него истеблишмент ждал раньше. И это грозило фальстартом. Пришлось вмешиваться вице-мэру. Выборы в гордуму намечены на сентябрь 2023 года. Уже признано: это событие важно для всего УрФО. По итогам кампании Орлов намерен существенно обновить думу, убрав из нее депутатов, связанных в том числе с совладельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым. На выборах 2018-го он по заданию Куйвашева координировал большую прогубернаторскую коалицию, призванную сменить власть в городе. Спустя несколько месяцев между Кочетковым и назначенным при его содействии мэром Александром Высокинским возник конфликт. Он завершился в декабре 2020-го отставкой мэра. Сменивший Высокинского Орлов был свидетелем противостояния. И, только став главой, он при поддержке Куйвашева принялся отбирать у думы полномочия и другими способами отстранять депутатов и их покровителей от принятия важных решений. Завершиться эта кампания Орлова — по установлению тотального контроля над городской властью — должна избранием депутатского большинства, ориентированного только на горадминистрацию и губернатора, считает мэр. Право стать основным действующим лицом на выборах-2023 Орлов заработал на губернаторских выборах в сентябре 2022-го: мэрия дала Куйвашеву результат лучший, чем пять лет назад. Слухи о том, что команда Орлова вовсю готовится к выборам-2023, пошли еще в конце октября. По распространенной версии, к тому моменту подчиненные якобы представили мэру некий список из потенциальных кандидатов, в котором нет примерно половины текущего созыва, включая спикера Игоря Володина (пользуется поддержкой Кочеткова). Сейчас информированный источник URA.RU, близкий к мэрии, говорит, что как такового списка в действительности якобы нет. «На одном листе фамилии всех действующих депутатов и возможных. Орлов с Куйвашевым сядут и обсудят их — кого-то вычеркнут, кого-то впишут», — объясняет он. Изначально предполагалось, что подобный разговор у начальников может состояться к концу года. Но этого не произошло. Пытаясь получить хоть какую-то информацию, интересанты изводили вопросами вице-мэров Сергея Плахотина (политика и СМИ) и Марину Фадееву (аппарат администрации). Ответ был один: «Рано». Напряженность, возникшая на фоне пересудов о формировании различных списков (причем не только Орловым), встречах мэра с теми, кого на выборах «он точно поддержит», передалась чиновникам на местах. «Замы глав районов, отвечающие за выборы, весь декабрь просили Фадееву начать хоть какую-то работу. Возможно, втайне вели переговоры [с вероятными выдвиженцами], давали обещания. Фадеевой пришлось их сдерживать — пригрозив наказанием за интриги», — раскрыл участник совещаний. Такой подход объясняют тем, что резиденция губернатора до сих пор не получила от внутриполитического блока Кремля окончательного решения, какой будет схема выборов в Екатеринбурге. Как писало URA.RU, общее количество мест в думе может сократиться с 36 до 35, а число одномандатных округов — вырасти с 18 до 25. Еще десять мест предполагается распределить по партийным спискам. Именно такую концепцию — «25 на 10» — продвигают в Москве Орлов и зам Куйвашева Олег Чемезов. «Но на определенном этапе [консультаций] решение подвисло. Когда оно будет, неизвестно. Пока нет вводных [от администрации президента (АП) РФ], сколько будет округов, согласование списков [кандидатов] невозможно» — заявлял корреспонденту в середине декабря знакомый чиновник. Однако к концу месяца Орлов, и сам уставший ждать, попросил товарищей из АП все же сориентировать. Ему подсказали: с вероятностью в 99,9% схема выборов будет именно «25 на 10». «Поэтому сразу после выхода с каникул Орлов понесет Куйвашеву свои предложения [по кандидатам]. Параллельно Фадеева со своими подчиненными приступит к перенарезке (то есть изменению границ — прим. URA.RU) округов», — анонсировал третий источник. «Естественно, [после праздников] начнем эту работу. Я думаю, что мы и [первое] заседание предвыборного штаба проведем», — прокомментировал сам градоначальник.