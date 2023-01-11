11 января 2023

Под Челябинском столкнулись восемь автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото:

На дороге в Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, столкнулись сразу восемь автомобилей.

«Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. Автомобили BMW Х7 и „Лада Ларгус“, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновение с большегрузом. Водитель автомобиля „ГАЗель“, двигавшийся по крайней левой полосе, заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai, следовавшие за ним, совершили столкновение. Следовавший в том же направлении по крайней левой полосе водитель грузового автомобиля IVECO, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata, также совершил столкновение», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что на месте аварии работают три экипажа ДПС, сотрудники районного ГИБДД и областного полка ДПС. Для предотвращения последствий ДТП организовано реверсивное движение.

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Фото:

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На дороге в Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, столкнулись сразу восемь автомобилей. «Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. Автомобили BMW Х7 и „Лада Ларгус“, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновение с большегрузом. Водитель автомобиля „ГАЗель“, двигавшийся по крайней левой полосе, заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai, следовавшие за ним, совершили столкновение. Следовавший в том же направлении по крайней левой полосе водитель грузового автомобиля IVECO, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata, также совершил столкновение», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что на месте аварии работают три экипажа ДПС, сотрудники районного ГИБДД и областного полка ДПС. Для предотвращения последствий ДТП организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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