Под Челябинском столкнулись восемь автомобилей. Фото

12 января 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дороге в Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, столкнулись сразу восемь автомобилей. «Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. Автомобили BMW Х7 и „Лада Ларгус“, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновение с большегрузом. Водитель автомобиля „ГАЗель“, двигавшийся по крайней левой полосе, заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai, следовавшие за ним, совершили столкновение. Следовавший в том же направлении по крайней левой полосе водитель грузового автомобиля IVECO, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata, также совершил столкновение», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что на месте аварии работают три экипажа ДПС, сотрудники районного ГИБДД и областного полка ДПС. Для предотвращения последствий ДТП организовано реверсивное движение. Одна фура «собрала» сразу семь машин Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На дороге в Сосновском районе Челябинской области произошло массовое ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, столкнулись сразу восемь автомобилей. «Водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом, по предварительным данным, двигаясь по крайней правой полосе, допустил занос полуприцепа. Автомобили BMW Х7 и „Лада Ларгус“, двигавшиеся в попутном направлении, совершили столкновение с большегрузом. Водитель автомобиля „ГАЗель“, двигавшийся по крайней левой полосе, заметив ДТП, принял меры по снижению скорости, в результате чего автомобили Mercedes-Benz и Nissan Qashqai, следовавшие за ним, совершили столкновение. Следовавший в том же направлении по крайней левой полосе водитель грузового автомобиля IVECO, увидев происшествие, также применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata, также совершил столкновение», — рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что на месте аварии работают три экипажа ДПС, сотрудники районного ГИБДД и областного полка ДПС. Для предотвращения последствий ДТП организовано реверсивное движение.