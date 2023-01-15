Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника.
«Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства.
Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.
Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.
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Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника. «Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.