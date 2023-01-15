Депутат тюменской облдумы отправится в ЛНР. Инсайд

Депутат тюменской облдумы отправится в ЛНР. Инсайд

16 января 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника. «Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника. «Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.