15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Депутат тюменской облдумы отправится в ЛНР. Инсайд

Депутат тюменской облдумы отправится в ЛНР. Инсайд
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол «Умное ЖКХ. Результаты в сфере теплоснабжения». Тюмень, баранчук юрий
Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории Фото:

Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника.

«Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства.

Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается.

Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.

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Депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук повторно отправится на освобожденные территории, чтобы оказывать гуманитарную поддержку населению и армии. Об этом на условиях анонимности рассказал источник из окружения народного избранника. «Отправка запланирована на февраль. Поедет с гуманитарным грузом, на местах окажет поддержку населению и вооруженным силам. Команда к поездке уже подготовлена», — сообщил собеседник агентства. Агентство направило запрос в региональное отделение «Единой России». Ответ на него ожидается. Единоросс Юрий Баранчук едет на освобожденные территории не в первый раз. Он уже бывал на территории ЛНР в ноябре 2022 года, посещал школы и детские сады Краснодона и Краснодонского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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