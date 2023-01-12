Жители ХМАО предпочли смотреть «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи

«Чебурашку» посмотрели около 120 тысяч югорчан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Большинство жителей ХМАО предпочли смотреть в кинотеатрах региона отечественный фильм «Чебурашка» — с начала показов картину посмотрело около 120 тысяч югорчан. Тем временем билеты на новое кино Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», которое занимает вторую строчку текущего регионального проката, купили лишь около 800 человек. Данные опубликованы на сайте ЕАИС.

«С начала января „Чебурашка“ собрал в ХМАО более 37 млн рублей при 120 тысячах зрителей. Тем временем новый фильм Ричи с Джейсоном Стэйтемом выручил только 268 тысяч рублей. В югорских кинотеатрах его посмотрели менее 800 человек», — следует из статистики на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

Сборы отечественной ленты режиссера Дмитрия Дьяченко в регионе за один сеанс, который посещает в среднем 62 человека, составляют более 19 тысяч рублей. А вот картина автора фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены» за один показ зарабатывает чуть менее двух тысяч рублей. А средняя цифра зрительского потока на один сеанс составляет шесть человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупают билеты на новый фильм «Аватар 2: Путь воды», несмотря на высокую стоимость сеансов. Цены достигают 500 рублей, хотя места на другие фильмы стоят от 300 до 350 рублей.