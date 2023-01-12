Зеленский пообещал усилить снабжение армии ВСУ в Артемовске и Соледаре

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесперебойно обеспечивать Вооруженные силы Украины в Артемовском (Бахмуте) и Соледаре боеприпасами. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.
«Особое внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркну, что подразделения, обороняющие эти города, будут оперативно и бесперебойно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», — говорится в сообщении Зеленского. Кроме того, президент Украины пообещал усилить армию вооружением от западных партнеров.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесперебойно обеспечивать Вооруженные силы Украины в Артемовском (Бахмуте) и Соледаре боеприпасами. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале. «Особое внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркну, что подразделения, обороняющие эти города, будут оперативно и бесперебойно обеспечены боеприпасами и всем необходимым», — говорится в сообщении Зеленского. Кроме того, президент Украины пообещал усилить армию вооружением от западных партнеров. Ранее в Минобороны РФ заявляли о том, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и с юга. По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, в городе было уничтожено порядка пяти бригад ВСУ.