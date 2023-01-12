Ural Music Night и еще 55 свердловских проектов выиграли президентские гранты

12 января 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Ural Music Night выиграл президентский грант в размере 2,2 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант в размере 2,2 млн рублей. Победителями оказались еще 55 свердловских проектов, среди которых — «Лето на Заводе», «Мы — рядом» и «Антибуллинговый десант». Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов. «Первый конкурс 2023 года. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night — 2 286 608 рублей», — говорится в сообщении на сайте. Организаторы сысертского проекта «Лето на Заводе» выиграли грант в размере 14,9 млн рублей. Проекту «Мы — рядом», волонтеры которого оказывают социально-психологическую помощь родным мобилизованных, выделили 1,58 млн рублей. Около трех млн рублей получили организаторы «Антибуллингового десанта», система которых развивает в регионах сообщества, решающие вопросы безопасности в детских коллективах. Проекту «Урал заповедный» выделили 2 млн рублей. «Территория возможностей» получила 2,8 млн рублей. В общей сумме Фонд президентских грантов выделил 4,3 млрд рублей на 1 845 проектов. Всего в фонд поступило 10 615 инициатив.

Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант в размере 2,2 млн рублей. Победителями оказались еще 55 свердловских проектов, среди которых — «Лето на Заводе», «Мы — рядом» и «Антибуллинговый десант». Информация размещена на официальном сайте Фонда президентских грантов. «Первый конкурс 2023 года. Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. Конференция музыкальной индустрии Ural Music Night — 2 286 608 рублей», — говорится в сообщении на сайте. Организаторы сысертского проекта «Лето на Заводе» выиграли грант в размере 14,9 млн рублей. Проекту «Мы — рядом», волонтеры которого оказывают социально-психологическую помощь родным мобилизованных, выделили 1,58 млн рублей. Около трех млн рублей получили организаторы «Антибуллингового десанта», система которых развивает в регионах сообщества, решающие вопросы безопасности в детских коллективах. Проекту «Урал заповедный» выделили 2 млн рублей. «Территория возможностей» получила 2,8 млн рублей. В общей сумме Фонд президентских грантов выделил 4,3 млрд рублей на 1 845 проектов. Всего в фонд поступило 10 615 инициатив.