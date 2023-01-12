В ГД выступили против всеобщих военных сборов для молодежи

Необходимости привлекать молодежь к участию в военных сборах нет, поскольку настоящая система мобилизационного резерва в России способна ответить текущим вызовам. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — заявил Картаполов в эфире телеканала РБК.
Ранее Картаполов заявил, что в России в армию будут призывать по «смешанному типу» — в возрасте от 18 до 30 лет. Данная система призыва может быть активна уже в нынешнем году. Согласно заявлению главы комитета Госдумы, до старта весеннего призыва военные комиссариаты должны будут принять решение относительно того, сколько людей попадут под новые требования.
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