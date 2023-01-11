Генерал Картаполов: в РФ поднимут призывной возраст в 2023 году

12 января 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Повышать призывной возраст в РФ хотят начать уже в этом году, заявил Андрей Картаполов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая система призывного возраста в России может начаться уже в 2023 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования», — заявил Картаполов в беседе «Парламентской газете». По его мнению, после власти РФ займутся приведением этих данных в соответствие с «военным заданием». По его словам, на первых порах призывать будут «по смешанному типу». Он уточнил, что это касается людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, заключил политик. Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы, передает ФАН.

Новая система призывного возраста в России может начаться уже в 2023 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. «До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования», — заявил Картаполов в беседе «Парламентской газете». По его мнению, после власти РФ займутся приведением этих данных в соответствие с «военным заданием». По его словам, на первых порах призывать будут «по смешанному типу». Он уточнил, что это касается людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет, заключил политик. Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны. Президент России Владимир Путин выступил с поддержкой инициативы, передает ФАН.