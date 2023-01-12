Генерал Гурулев поддержал выдвижение бойцов ЧВК «Вагнер» в депутаты ГД

12 января 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Гурулев высказался в пользу выдвижения бойцов ЧВК «Вагнер» в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники специальной военной операции (СВО) обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов и дальнейшей работы в рамках должности. Это касается и бывших заключенных, которые вызвались участвовать в СВО в составе подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил генерал, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину. Причем даже в ЧВК „Вагнер“, где довольно жесткий подход к выполнению боевых задач», — заявил Гурулев в беседе с URA.RU. Генерал подчеркнул, что те люди, что окончили военные академии, имеют по сути специальность муниципального управления, по этой причине они вполне могут заняться политикой в будущем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее в «Единой России» подтвердили возможность участникам СВО выдвигаться на выборы-2023 от партии. Кроме того, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал ЧВК «Вагнер» частью Вооруженных сил РФ.

Участники специальной военной операции (СВО) обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов и дальнейшей работы в рамках должности. Это касается и бывших заключенных, которые вызвались участвовать в СВО в составе подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил генерал, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину. Причем даже в ЧВК „Вагнер“, где довольно жесткий подход к выполнению боевых задач», — заявил Гурулев в беседе с URA.RU. Генерал подчеркнул, что те люди, что окончили военные академии, имеют по сути специальность муниципального управления, по этой причине они вполне могут заняться политикой в будущем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее в «Единой России» подтвердили возможность участникам СВО выдвигаться на выборы-2023 от партии. Кроме того, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал ЧВК «Вагнер» частью Вооруженных сил РФ.