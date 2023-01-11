Миронов ответил на заявление Пригожина о том, что Соледар освободил ЧВК «Вагнер»

12 января 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Сергей Миронов указал, что Россия обязательно добьется победы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Соледара в Донецкой Народной республике (ДНР) — очень важный шаг, предпринятый российской армией. Так лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отреагировал на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном освобождении Соледара. «Освобождение Соледара — первое за последнее время, но очень важный успех для проведения общей американской операции. Уверен, впереди нас ждет и освобождение от укронацистов Артемовска. Это стало самым масштабным и упорным за те месяцы, которые прошли с местами отхода нашей армии из Харьковской и Херсонской областей. И этот ясно успех показывает, что отступление было временным», — написал Сергей Миронов в telegram-канале . Также он отдельно прокомментировал мнения «диванных скептиков», которые сомневаются в силе российской армии, говоря о том, что бои за Соледар вели подразделение ЧВК «Вагнер», а не кадровые части. «Так вот: „музыканты“ — это такая же российская армия, как и остальные военнослужащие Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Народной милиции ДНР и ЛНР, добровольческих батальонов. У всех одна Родина, и все они имеют множество разновидностей по ее защите», — подчеркнул Миронов. Он предрек скорое полное освобождение Донбасса, а затем и всей Украины от «бандеровцев и неонацистов». По его словам, легкой и быстрой победы ожидать не стоит, но Россия ее обязательно добьется. «Победа будет за нами! России быть!» — заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин доложил о том, что российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе, Донецкая народная республика уже контролирует центр города Соледара. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Вечером 11 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Соледар полностью освобожден, территория полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение Соледара в Донецкой Народной республике (ДНР) — очень важный шаг, предпринятый российской армией. Так лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отреагировал на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о полном освобождении Соледара. «Освобождение Соледара — первое за последнее время, но очень важный успех для проведения общей американской операции. Уверен, впереди нас ждет и освобождение от укронацистов Артемовска. Это стало самым масштабным и упорным за те месяцы, которые прошли с местами отхода нашей армии из Харьковской и Херсонской областей. И этот ясно успех показывает, что отступление было временным», — написал Сергей Миронов в telegram-канале. Также он отдельно прокомментировал мнения «диванных скептиков», которые сомневаются в силе российской армии, говоря о том, что бои за Соледар вели подразделение ЧВК «Вагнер», а не кадровые части. «Так вот: „музыканты“ — это такая же российская армия, как и остальные военнослужащие Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, Народной милиции ДНР и ЛНР, добровольческих батальонов. У всех одна Родина, и все они имеют множество разновидностей по ее защите», — подчеркнул Миронов. Он предрек скорое полное освобождение Донбасса, а затем и всей Украины от «бандеровцев и неонацистов». По его словам, легкой и быстрой победы ожидать не стоит, но Россия ее обязательно добьется. «Победа будет за нами! России быть!» — заключил он. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин доложил о том, что российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе, Донецкая народная республика уже контролирует центр города Соледара. Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Вечером 11 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о том, что Соледар полностью освобожден, территория полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).