Пермская организация выиграла крупный президентский грант на развитие хоккея

Пермский край получит почти 14 млн рублей от Фонда президентских грантов на развитие спорта

13 января 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Пермский край получит деньги на развитие спорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Общественная организация «Федерация хоккея Пермского края» получит почти 14 млн рублей от Фонда президентских грантов. Прикамцы стали победителями ежегодного конкурса, указано на сайте организатора. «Статус проекта „ПФО играет в хоккей“: победитель конкурса. Заявитель: ОО „Федерация хоккея Пермского края“. Размер гранта: 13 990 226,16 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 33 411 826,16 рублей», — написано на сайте. Деньги будут направлены на помощь командам юных хоккеистов, принимающих участие во всероссийских соревнованиях, развитие материально-технической базы и проведение межрегиональных турниров. Это самая крупная мера поддержки среди всех 29 победителей конкурса президентских грантов от Пермского края. Общая одобренная координационным комитетом сумма, которую получит регион — 63 239 555 рублей. В июне прошлого года пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16 миллиона рублей. Компания стала одной из 40 социально-ориентированных организаций Прикамья, одержавших победу.

Общественная организация «Федерация хоккея Пермского края» получит почти 14 млн рублей от Фонда президентских грантов. Прикамцы стали победителями ежегодного конкурса, указано на сайте организатора. «Статус проекта „ПФО играет в хоккей“: победитель конкурса. Заявитель: ОО „Федерация хоккея Пермского края“. Размер гранта: 13 990 226,16 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 33 411 826,16 рублей», — написано на сайте. Деньги будут направлены на помощь командам юных хоккеистов, принимающих участие во всероссийских соревнованиях, развитие материально-технической базы и проведение межрегиональных турниров. Это самая крупная мера поддержки среди всех 29 победителей конкурса президентских грантов от Пермского края. Общая одобренная координационным комитетом сумма, которую получит регион — 63 239 555 рублей. В июне прошлого года пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16 миллиона рублей. Компания стала одной из 40 социально-ориентированных организаций Прикамья, одержавших победу.