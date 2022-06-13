Пермская организация выиграла крупный президентский грант

14 июня 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Проект должен быть реализован до конца 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16,5 миллионов рублей. Это один из 40 претендентов из Пермского края, одержавших победу. Конкурсная комиссия рассматривала 11 203 проекта. Такие данные опубликованы на официальном сайте фонда. «Победитель конкурса: Место силы — Дом Счастье жить. Размер гранта — 16 858 617,00 рублей. Cофинансирование — 21 356 714 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 38 215 331 рублей», — указано на сайте. Место силы «Дом Счастье жить» — это будущий центр развития детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. Там уже отремонтирована и запущена система отопления, канализации, электроснабжения, вентиляции, облагорожена прилегающая территория. Сейчас сотрудники центра нуждаются в капитальном ремонте здания и коммуникаций. «Согласно постановлению правительства Пермского края, краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов „Счастье жить“ передано двухэтажное здание в безвозмездное пользование сроком на 10 лет в Индустриальном районе Перми. Ранее в здании располагался пермский миграционный центр», — написано на сайте организации. О том, что 17 курганских проектов получили президентскую поддержку, URA.RU писало ранее. В списке победителей также значатся 48 проектов из Свердловской области, им выделили больше 100 млн рублей. Самый большой грант — 9,9 млн рублей — выиграл проект «Усадьба Аристовых — комплексное сопровождаемое проживание для выпускников ПНИ и детских домов для инвалидов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» победила в конкурсе Фонда президентских грантов, получив на развитие собственных инициатив свыше 16,5 миллионов рублей. Это один из 40 претендентов из Пермского края, одержавших победу. Конкурсная комиссия рассматривала 11 203 проекта. Такие данные опубликованы на официальном сайте фонда. «Победитель конкурса: Место силы — Дом Счастье жить. Размер гранта — 16 858 617,00 рублей. Cофинансирование — 21 356 714 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта — 38 215 331 рублей», — указано на сайте. Место силы «Дом Счастье жить» — это будущий центр развития детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью и детей с ОВЗ. Там уже отремонтирована и запущена система отопления, канализации, электроснабжения, вентиляции, облагорожена прилегающая территория. Сейчас сотрудники центра нуждаются в капитальном ремонте здания и коммуникаций. «Согласно постановлению правительства Пермского края, краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов „Счастье жить“ передано двухэтажное здание в безвозмездное пользование сроком на 10 лет в Индустриальном районе Перми. Ранее в здании располагался пермский миграционный центр», — написано на сайте организации. О том, что 17 курганских проектов получили президентскую поддержку, URA.RU писало ранее. В списке победителей также значатся 48 проектов из Свердловской области, им выделили больше 100 млн рублей. Самый большой грант — 9,9 млн рублей — выиграл проект «Усадьба Аристовых — комплексное сопровождаемое проживание для выпускников ПНИ и детских домов для инвалидов».