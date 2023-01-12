Тюменские депутаты игнорируют работу с законами в облдуме

11 единороссов не внесли ни одного закона в Тюменскую облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одиннадцать депутатов Тюменской областной думы не внесли ни одного законопроекта с начала работы седьмого созыва парламента (сентябрь 2021 года). Информация о законотворческой активности народных избранников публикуется на официальном сайте облдумы.

По данным портала, пока не вносили законопроекты в думу: Лариса Цупикова, Денис Ващенко, Игорь Винников, Анатолий Чепайкин, Владимир Майер, Николай Руссу, Оксана Величко, Игорь Нак, Альберт Суфианов, Вячеслав Танкеев и Дмитрий Фролов (избран на довыборах осенью 2022 года). Все перечисленные парламентарии входят во фракцию партии «Единая Россия».

Лидером по количеству внесенных законопроектов стал либерал-демократ Глеб Трубин — его авторству (в том числе, в соавторстве с другими депутатами) принадлежит 19 инициатив. Второе-третье место поделили Наталья Шевчик и Инна Лосева (обе — «Единая Россия»). Они внесли по 12 законопроектов.

Чемпионом по числу отклоненных законопроектов также является Трубин — коллеги по думе не поддержали 13 из 19 его инициатив. По пять законопроектов отклонили у коллег Трубина по фракции ЛДПР Ивана Вершинина (из шести внесенных) и Артема Зайцева (из семи). У зампредседателя облдумы Владимира Сысоева (ЛДПР) отклонили четыре проекта из шести. По одной инициативе отклонено у Тамары Казанцевой, Олега Гальченко, Ивана Левченко (все — КПРФ) и эсера Александра Чепика («Справедливая Россия — За правду»). Законопроекты других депутатов облдумы или приняты, или еще находятся на рассмотрении.

Седьмой созыв Тюменской облдумы, в которой заседают депутаты из трех регионов «тюменской матрешки», был сформирован по итогам выборов 17 — 19 сентября 2021 года. По результатам плебисцита, 38 кресел в думе заняли единороссы, по четыре — члены КПРФ и ЛДПР, два — представители «Справедливой России — За правду».