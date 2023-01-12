Челябинская область получит более 81 млн рублей из Фонда президентских грантов

Финансирование получат более 60 проектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фонд президентских грантов в 2023 году выделил Челябинской области более 81 млн рублей на реализацию социальных проектов. Победителями конкурса стали более 60 проектов.

«Челябинская область запросила сумму 118,5 млн рублей. Координационный комитет одобрил сумму 81,16 млн рублей», — сообщается на сайте фонда.

Среди победителей, которые получат гранты, значатся такие проекты как АНО «Звездный дождь», помогающий детям с аутизмом (сумма гранта 14,9 млн рублей), яхтенная школа Inclusive (499 тыс. рублей), дневной центр помощи вынужденным переселенцам с территории Донбасса и Украины (499 тыс. рублей), «Бабушка на час — помощь маме» (2,2 млн рублей), «ProБег из офиса. Челябинский марафон 2023» (499 тыс. рублей) и другие. Заявки на конкурс подавали 87 регионов. Победителями признаны 1,8 тыс. инициатив. Общий бюджет конкурса — 8,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в конкурсе президентских грантов победили 111 проектов по поддержке участников спецоперации и их семей, а также мобилизованных граждан. Они получат 231 млн рублей.