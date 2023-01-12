Президентский фонд выделит миллионы на поддержку участников СВО

12 января 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Проекты, направленные на поддержку участников СВО, получат гранты в рамках конкурса Фото: Денис Моргунов © URA.RU 111 проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также мобилизованных граждан победили в конкурсе президентских грантов и получат 231 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда президентских грантов. «Напомним, в этом конкурсе появилось новое тематическое направление по поддержке семей участников СВО и мобилизованных граждан», — говорится в сообщении. Кроме того, поддержку в размере 68 млн рублей получат 23 инициативы, направленные на реабилитацию участников СВО. Победители конкурса были определены 12 января на заседании Координационного комитета. Его провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего в конкурсе приняли участие 10 615 инициатив. Гранты были вручены 1 845 некоммерческим организациям на сумму 4 291 млн рублей. Сами НКО привлекут софинансирование на сумму 3 766 млн рублей, что составит 88%. 47 таких проектов будут реализованы непосредственно на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их общий бюджет составит 0,5 млрд рублей. В конкурсе впервые победили три общественные организации непосредственно из ЛНР. Среди проектов-победителей можно отметить следующие: АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» из Москвы будет реализовывать проект «Школа реабилитации — Новые возможности». Проект направлен на реабилитацию людей, которые получили травмы в ходе боевых действий.

Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики Мордовия» выиграла грант на реализацию проекта «#Мордовия. Своих не бросаем». В рамках проекта 100 участников СВО смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях, способствующих снижению посттравматического стресса.

«Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов» из Луганской народной республики выиграл грант для реализации проекта «Информационная и комплексная поддержка людей с ОВЗ и инвалидностью». Команда проекта поможет начать новую жизнь людям, которые получили ранения и травмы, приводящие к инвалидности. Конкурс Фонда президентских грантов проходит в пятнадцатый раз. Ежегодно около трети грантов достаются организациям, которые участвуют в конкурсе впервые. 1 февраля начнется прием заявок на второй конкурс, который также пройдет в этом году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

111 проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также мобилизованных граждан победили в конкурсе президентских грантов и получат 231 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда президентских грантов. «Напомним, в этом конкурсе появилось новое тематическое направление по поддержке семей участников СВО и мобилизованных граждан», — говорится в сообщении. Кроме того, поддержку в размере 68 млн рублей получат 23 инициативы, направленные на реабилитацию участников СВО. Победители конкурса были определены 12 января на заседании Координационного комитета. Его провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего в конкурсе приняли участие 10 615 инициатив. Гранты были вручены 1 845 некоммерческим организациям на сумму 4 291 млн рублей. Сами НКО привлекут софинансирование на сумму 3 766 млн рублей, что составит 88%. 47 таких проектов будут реализованы непосредственно на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их общий бюджет составит 0,5 млрд рублей. В конкурсе впервые победили три общественные организации непосредственно из ЛНР. Среди проектов-победителей можно отметить следующие: Конкурс Фонда президентских грантов проходит в пятнадцатый раз. Ежегодно около трети грантов достаются организациям, которые участвуют в конкурсе впервые. 1 февраля начнется прием заявок на второй конкурс, который также пройдет в этом году.