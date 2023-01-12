Полковник РФ перечислил слабые места обещанных Киеву БМП Bradley

13 января 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

БМП, обещанные Байденом, могут оказаться бесполезны на территории Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обещанные Киеву со стороны Вашингтона боевые машины пехоты (БМП) Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, на которой сегодня проводится специальная военная операция (СВО). Кроме того, вышеназванные БМП имеют слабые места. Об этом рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов. «Недостатки Bradley — все-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос», — заявил Суворов в интервью агентству ТАСС. Полковник запаса также отметил, что, исходя из опыта войны в Ираке, можно отметить слабое место данных БМП: «Есть одно слабое место <…>: попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую часть в районе расположения бортовых коробок передач выводило ее из строя». Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пришел к соглашению о поставках БМП для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американская сторона пообещала Киеву БМП Bradley, а немецкая — БМП Marder. У Германии уже возникли проблемы с организацией производства соответствующей техники.

Обещанные Киеву со стороны Вашингтона боевые машины пехоты (БМП) Bradley не обладают достаточной проходимостью для местности, на которой сегодня проводится специальная военная операция (СВО). Кроме того, вышеназванные БМП имеют слабые места. Об этом рассказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов. «Недостатки Bradley — все-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос», — заявил Суворов в интервью агентству ТАСС. Полковник запаса также отметил, что, исходя из опыта войны в Ираке, можно отметить слабое место данных БМП: «Есть одно слабое место <…>: попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую часть в районе расположения бортовых коробок передач выводило ее из строя». Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем пришел к соглашению о поставках БМП для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американская сторона пообещала Киеву БМП Bradley, а немецкая — БМП Marder. У Германии уже возникли проблемы с организацией производства соответствующей техники.