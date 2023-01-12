Свердловчане столкнулись с новым вирусом гриппа

13 января 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В регионе заболеваемость будет расти ОРВИ и гриппом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области стали чаще выявлять новый вирус гриппа типа «B». Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Заболеваемость будет расти. Мы уже видели тенденцию. Новая волна заболеваемости может быть связан с появлением нового штамма гриппа „В“. У нас на прошлой неделе выросла выявляемость нового вирусом группы „В“», — сказала Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. В регионе уже зафиксировано 37 000 случаев заражения.

В Свердловской области стали чаще выявлять новый вирус гриппа типа «B». Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «Заболеваемость будет расти. Мы уже видели тенденцию. Новая волна заболеваемости может быть связан с появлением нового штамма гриппа „В“. У нас на прошлой неделе выросла выявляемость нового вирусом группы „В“», — сказала Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ. В регионе уже зафиксировано 37 000 случаев заражения.