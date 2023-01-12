Врачи сообщили о новой вспышке гриппа в Свердловской области

В Свердловской области зафиксировано 37 000 случаев заражения ОРВИ и гриппом
На территории Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.
«В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За четыре рабочих дня зафиксировано 37 000 случаев», — заявила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую скорость распространения. Данный вариант коронавируса не обладает высокой летальностью.
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