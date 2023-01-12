12 января 2023

Врачи сообщили о новой вспышке гриппа в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области зафиксировано 37 000 случаев заражения ОРВИ и гриппом Фото:

На территории Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

«В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За четыре рабочих дня зафиксировано 37 000 случаев», — заявила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую скорость распространения. Данный вариант коронавируса не обладает высокой летальностью.

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На территории Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Анжелика Пономарева. «В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За четыре рабочих дня зафиксировано 37 000 случаев», — заявила Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую скорость распространения. Данный вариант коронавируса не обладает высокой летальностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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