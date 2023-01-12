У школы Екатеринбурга замечен неизвестный с пистолетом

13 января 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Мужчина сделал холостой выстрел в сторону прохожего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне Широкая речка замечен мужчина в черной одежде, который сделал холостой выстрел из пистолета недалеко от одной из школ. Об этом сообщили местные жители. «Сегодня утром в 7:00 рядом с домом по улице Евгения Савкова, 46 ко мне подошел какой-то неадекват, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел, после чего направился в сторону Ручейной, 55 с криками, чтобы я не оборачивался на него», — сообщил очевидец в группе Мичуринского в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что неизвестный был одет во все черное, а за спиной у него был рюкзак камуфляжного цвета. Очевидец подчеркнул, что обращался в полицию, и предупредил местных жителей об инциденте. Рядом с местом, где он встретил мужчину, находится школа. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию», — сообщили в ведомстве.

В микрорайоне Широкая речка замечен мужчина в черной одежде, который сделал холостой выстрел из пистолета недалеко от одной из школ. Об этом сообщили местные жители. «Сегодня утром в 7:00 рядом с домом по улице Евгения Савкова, 46 ко мне подошел какой-то неадекват, достал травматической пистолет и сделал холостой выстрел, после чего направился в сторону Ручейной, 55 с криками, чтобы я не оборачивался на него», — сообщил очевидец в группе Мичуринского в соцсети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что неизвестный был одет во все черное, а за спиной у него был рюкзак камуфляжного цвета. Очевидец подчеркнул, что обращался в полицию, и предупредил местных жителей об инциденте. Рядом с местом, где он встретил мужчину, находится школа. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №8. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проверяют данную информацию», — сообщили в ведомстве.