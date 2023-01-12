Ледовый городок в Екатеринбурге преобразили из-за непогоды

В Екатеринбурге ледовый городок возобновил работу после технических работ

13 января 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Ледовый городок вновь можно посетить с 10 утра до 10 вечера Фото: Размик Закарян © URA.RU Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге вновь доступен для горожан: во избежание несчастных случаев там дополнительно укрепили елку. Ранее площадку закрывали на техническое обслуживание из-за шквалистого ветра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Да, ледовый городок возобновил работу около 10.00. Выходные по расписанию: с 10.00 до 22.00. Все конструкции: мачты освещения, гирлянды, аттракционы и елку проверили», — заявили в администрации. При этом там уточнили, что укрепления, которые 12 января установили возле елки, останутся на месте. Ранее в Екатеринбурге «в связи со сложными погодными условиями» временно закрыли ледовый городок на площади 1905 года. По словам начальника городского управления культуры Ильи Маркова, площадку пришлось закрыть из-за того, что ветер сильно раскачивал елку. Накануне РСЧС Свердловской области предупредили о штормовом ветре — его скорость составляла 25-28 метров в секунду.

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге вновь доступен для горожан: во избежание несчастных случаев там дополнительно укрепили елку. Ранее площадку закрывали на техническое обслуживание из-за шквалистого ветра. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «Да, ледовый городок возобновил работу около 10.00. Выходные по расписанию: с 10.00 до 22.00. Все конструкции: мачты освещения, гирлянды, аттракционы и елку проверили», — заявили в администрации. При этом там уточнили, что укрепления, которые 12 января установили возле елки, останутся на месте. Ранее в Екатеринбурге «в связи со сложными погодными условиями» временно закрыли ледовый городок на площади 1905 года. По словам начальника городского управления культуры Ильи Маркова, площадку пришлось закрыть из-за того, что ветер сильно раскачивал елку. Накануне РСЧС Свердловской области предупредили о штормовом ветре — его скорость составляла 25-28 метров в секунду.