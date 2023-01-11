В Екатеринбурге шквалистый ветер сносит главную елку города

В Екатеринбурге «в связи со сложными погодными условиями» на время закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Начальник городского управления культуры Илья Марков в разговоре с URA.RU уточнил, что из-за шквалистого ветра возникла угроза падения елки.
«В связи со сложными погодными условиями ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание до 10.00 13 января», — говорится в сообщении в telegram-канале пресс-службы мэрии. «Ветер раскачивает елку», — добавил Марков.
Ранее свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения. Накануне РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре — его скорость составляет 25-28 метров в секунду.
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