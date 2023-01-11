11 января 2023

В Екатеринбурге шквалистый ветер сносит главную елку города

В Екатеринбурге закрыли ледовый городок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Ледового городка. Екатеринбург, ледовый городок
Чтобы не подвергать риску горожан, ледовый городок решили временно закрыть Фото:

В Екатеринбурге «в связи со сложными погодными условиями» на время закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Начальник городского управления культуры Илья Марков в разговоре с URA.RU уточнил, что из-за шквалистого ветра возникла угроза падения елки.

«В связи со сложными погодными условиями ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание до 10.00 13 января», — говорится в сообщении в telegram-канале пресс-службы мэрии. «Ветер раскачивает елку», — добавил Марков.

Ранее свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения. Накануне РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре — его скорость составляет 25-28 метров в секунду.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге «в связи со сложными погодными условиями» на время закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации. Начальник городского управления культуры Илья Марков в разговоре с URA.RU уточнил, что из-за шквалистого ветра возникла угроза падения елки. «В связи со сложными погодными условиями ледовый городок на площади 1905 года закрыт на техническое обслуживание до 10.00 13 января», — говорится в сообщении в telegram-канале пресс-службы мэрии. «Ветер раскачивает елку», — добавил Марков. Ранее свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы из-за штормового предупреждения. Накануне РСЧС Свердловской области разослало жителям области предупреждения о штормовом ветре — его скорость составляет 25-28 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...