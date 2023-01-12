Свердловские силовики предъявили обвинение предполагаемому убийце матери пятерых детей

13 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Следователи собирают доказательства вины Александра Белюшина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи предъявили обвинение жителю села Коптелово Александру Белюшину, который, по версии силовиков, убил свою жену, мать пятерых детей Любовь Белюшину и спрятал ее тело в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В Алапаевске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги», — сообщили в ведомстве. Следователи будут собирать доказательства вины в убийстве, после чего будет составлено обвинительное заключение, и Белюшина начнут судить. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело Белюшиной было обнаружено в лесу вблизи Режевского тракта. Предположительно, перед убийством следовал конфликт между супругами, Белюшина просила увезти ее в Режевской район. Свердловчанка пропала в конце декабря, силовики и волонтеры почти три недели искали ее в лесах. Белюшин был задержан и доставлен на полиграф. Позднее мужчину доставили в суд и заключили под стражу на два месяца.

Следователи предъявили обвинение жителю села Коптелово Александру Белюшину, который, по версии силовиков, убил свою жену, мать пятерых детей Любовь Белюшину и спрятал ее тело в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В Алапаевске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги», — сообщили в ведомстве. Следователи будут собирать доказательства вины в убийстве, после чего будет составлено обвинительное заключение, и Белюшина начнут судить. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело Белюшиной было обнаружено в лесу вблизи Режевского тракта. Предположительно, перед убийством следовал конфликт между супругами, Белюшина просила увезти ее в Режевской район. Свердловчанка пропала в конце декабря, силовики и волонтеры почти три недели искали ее в лесах. Белюшин был задержан и доставлен на полиграф. Позднее мужчину доставили в суд и заключили под стражу на два месяца.