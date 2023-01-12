12 января 2023

Свердловские силовики предъявили обвинение предполагаемому убийце матери пятерых детей

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи собирают доказательства вины Александра Белюшина Фото:

Следователи предъявили обвинение жителю села Коптелово Александру Белюшину, который, по версии силовиков, убил свою жену, мать пятерых детей Любовь Белюшину и спрятал ее тело в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

«В Алапаевске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги», — сообщили в ведомстве. Следователи будут собирать доказательства вины в убийстве, после чего будет составлено обвинительное заключение, и Белюшина начнут судить.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело Белюшиной было обнаружено в лесу вблизи Режевского тракта. Предположительно, перед убийством следовал конфликт между супругами, Белюшина просила увезти ее в Режевской район.

Свердловчанка пропала в конце декабря, силовики и волонтеры почти три недели искали ее в лесах. Белюшин был задержан и доставлен на полиграф. Позднее мужчину доставили в суд и заключили под стражу на два месяца.

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Следователи предъявили обвинение жителю села Коптелово Александру Белюшину, который, по версии силовиков, убил свою жену, мать пятерых детей Любовь Белюшину и спрятал ее тело в лесу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В Алапаевске местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги», — сообщили в ведомстве. Следователи будут собирать доказательства вины в убийстве, после чего будет составлено обвинительное заключение, и Белюшина начнут судить. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело Белюшиной было обнаружено в лесу вблизи Режевского тракта. Предположительно, перед убийством следовал конфликт между супругами, Белюшина просила увезти ее в Режевской район. Свердловчанка пропала в конце декабря, силовики и волонтеры почти три недели искали ее в лесах. Белюшин был задержан и доставлен на полиграф. Позднее мужчину доставили в суд и заключили под стражу на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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