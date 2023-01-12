В тюменских магазинах резко подорожали автомобильные аккумуляторы

Стоимость АКБ выросла на 10%-15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние несколько недель стоимость аккумуляторов в автомобильных магазинах Тюмени выросла, в среднем, на 10%-15%. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. Он уточнил, что подорожали в основном АКБ иностранного производства.

«Рост цен на аккумуляторы начался еще в конце 2022 года. На настоящий момент, он составляет примерно 10%-15%. То есть, если несколько недель назад батарея стоила 6000 рублей, то сейчас 6600 — 7000 тыс. рублей. Это для примера. Естественно, что есть модели, цена которых значительно выше. Подорожали в основном батареи иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на стоимость автомобильных аккумуляторов в тюменских магазинах также повлияли затяжные морозы. «Когда стояли холода, спрос на аккумуляторы вырос. Цены на них, соответственно, тоже. Тюменцы стали чаще покупать АКБ. Некоторые продавцы этим воспользовались. Но в данном случае речь идет о тех, кто торгует „с рук“. То есть, это не официальные магазины, а частники. „Официалы“ с такой скоростью цены на товар менять не могут», — сообщил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские «подпольные бизнесмены», которые нелегально предоставляют услуги по отогреву автомобилей, в морозы начали открыто наживаться на тюменцах. Во время холодов «предприниматели» в несколько раз повысили стоимость своих услуг.