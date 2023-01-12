12 января 2023

В тюменских магазинах резко подорожали автомобильные аккумуляторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость АКБ выросла на 10%-15% Фото:

За последние несколько недель стоимость аккумуляторов в автомобильных магазинах Тюмени выросла, в среднем, на 10%-15%. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. Он уточнил, что подорожали в основном АКБ иностранного производства.

«Рост цен на аккумуляторы начался еще в конце 2022 года. На настоящий момент, он составляет примерно 10%-15%. То есть, если несколько недель назад батарея стоила 6000 рублей, то сейчас 6600 — 7000 тыс. рублей. Это для примера. Естественно, что есть модели, цена которых значительно выше. Подорожали в основном батареи иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на стоимость автомобильных аккумуляторов в тюменских магазинах также повлияли затяжные морозы. «Когда стояли холода, спрос на аккумуляторы вырос. Цены на них, соответственно, тоже. Тюменцы стали чаще покупать АКБ. Некоторые продавцы этим воспользовались. Но в данном случае речь идет о тех, кто торгует „с рук“. То есть, это не официальные магазины, а частники. „Официалы“ с такой скоростью цены на товар менять не могут», — сообщил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские «подпольные бизнесмены», которые нелегально предоставляют услуги по отогреву автомобилей, в морозы начали открыто наживаться на тюменцах. Во время холодов «предприниматели» в несколько раз повысили стоимость своих услуг.

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За последние несколько недель стоимость аккумуляторов в автомобильных магазинах Тюмени выросла, в среднем, на 10%-15%. Об этом URA.RU сообщил один из местных предпринимателей. Он уточнил, что подорожали в основном АКБ иностранного производства. «Рост цен на аккумуляторы начался еще в конце 2022 года. На настоящий момент, он составляет примерно 10%-15%. То есть, если несколько недель назад батарея стоила 6000 рублей, то сейчас 6600 — 7000 тыс. рублей. Это для примера. Естественно, что есть модели, цена которых значительно выше. Подорожали в основном батареи иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на стоимость автомобильных аккумуляторов в тюменских магазинах также повлияли затяжные морозы. «Когда стояли холода, спрос на аккумуляторы вырос. Цены на них, соответственно, тоже. Тюменцы стали чаще покупать АКБ. Некоторые продавцы этим воспользовались. Но в данном случае речь идет о тех, кто торгует „с рук“. То есть, это не официальные магазины, а частники. „Официалы“ с такой скоростью цены на товар менять не могут», — сообщил инсайдер URA.RU. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские «подпольные бизнесмены», которые нелегально предоставляют услуги по отогреву автомобилей, в морозы начали открыто наживаться на тюменцах. Во время холодов «предприниматели» в несколько раз повысили стоимость своих услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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