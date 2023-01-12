Австрийский концерт Курентзиса и musicAeterna покажут в пермском кинотеатре

13 января 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Концерт Теодора Курентзиса и его оркестра покажет «Синема Парк Кристалл» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Перми смогут увидеть концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии в рамках Зальцбургского фестиваля 2021 года. Запись покажет кинотеатр «Синема Парк Кристалл». «На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта — №40 K. 550 и №41 K. 551 „Юпитер“». — сообшается в анонсе на сайте кинотеатра. Показы состоятся 15 января. Живое исполнение Курентзиса и его оркестра пермяки могли услышать в конце декабря на фестивале «Дягилев+». Но, как рассказывало URA.RU, билеты тогда стоили до 15 тысяч рублей, а купить их успели только пользователи сервиса «Яндекс Плюс».

Жители Перми смогут увидеть концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии в рамках Зальцбургского фестиваля 2021 года. Запись покажет кинотеатр «Синема Парк Кристалл». «На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта — №40 K. 550 и №41 K. 551 „Юпитер“». — сообшается в анонсе на сайте кинотеатра. Показы состоятся 15 января. Живое исполнение Курентзиса и его оркестра пермяки могли услышать в конце декабря на фестивале «Дягилев+». Но, как рассказывало URA.RU, билеты тогда стоили до 15 тысяч рублей, а купить их успели только пользователи сервиса «Яндекс Плюс».