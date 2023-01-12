12 января 2023

Австрийский концерт Курентзиса и musicAeterna покажут в пермском кинотеатре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед концертом дирижера Теодора Курентзиса в филармонии. Екатеринбург, курентзис теодор, оркест
Концерт Теодора Курентзиса и его оркестра покажет «Синема Парк Кристалл» Фото:

Жители Перми смогут увидеть концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии в рамках Зальцбургского фестиваля 2021 года. Запись покажет кинотеатр «Синема Парк Кристалл».

«На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта — №40 K. 550 и №41 K. 551 „Юпитер“». — сообшается в анонсе на сайте кинотеатра. Показы состоятся 15 января.

Живое исполнение Курентзиса и его оркестра пермяки могли услышать в конце декабря на фестивале «Дягилев+». Но, как рассказывало URA.RU, билеты тогда стоили до 15 тысяч рублей, а купить их успели только пользователи сервиса «Яндекс Плюс».

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Жители Перми смогут увидеть концерт Теодора Курентзиса и его оркестра musicAeterna, который прошел в Австрии в рамках Зальцбургского фестиваля 2021 года. Запись покажет кинотеатр «Синема Парк Кристалл». «На Зальцбургском фестивале-2021 оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнил последние симфонии Вольфганга Амадея Моцарта — №40 K. 550 и №41 K. 551 „Юпитер“». — сообшается в анонсе на сайте кинотеатра. Показы состоятся 15 января. Живое исполнение Курентзиса и его оркестра пермяки могли услышать в конце декабря на фестивале «Дягилев+». Но, как рассказывало URA.RU, билеты тогда стоили до 15 тысяч рублей, а купить их успели только пользователи сервиса «Яндекс Плюс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...