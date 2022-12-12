На фестиваль Курентзиса в Перми большинство билетов досталось клиентам «Яндекса»

13 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Пермяки любят творчество Теодора Курентзиса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Большинство билетов на мероприятия фестиваля «Дягилев+» Теодора Курентзиса оказались раскуплены за первые полтора часа. Их обладателями смогли стать только подписчики сервиса «Яндекс Плюс». Именно для них на «Яндекс Афише» сегодня была открыта предпродажа. По данным на 15:30, в сервисе закрыта продажа билетов на концерт оркестра MusicAeterna в частной филармонии «Триумф», где музыканты представят произведения Дмитрия Шостаковича. На ночной рождественский концерт хора MusicAeterna в Органном зале оставалось только шесть билетов. Что касается главного события фестиваля — мистерии De temporum fine comoedia в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — попасть на него еще есть шанс. Но билеты на это представление самые дорогие — от шести до 15 тысяч рублей. Последних осталось лишь три. «Дягилев+» пройдет с 24 по 26 декабря. Теодор Курентзис является художественным руководителем фестиваля. Предпродажа билетов для подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» открылась сегодня в 14 часов и продлится до 16 декабря. Только потом приобрести их будет возможность у других пользователей.

Большинство билетов на мероприятия фестиваля «Дягилев+» Теодора Курентзиса оказались раскуплены за первые полтора часа. Их обладателями смогли стать только подписчики сервиса «Яндекс Плюс». Именно для них на «Яндекс Афише» сегодня была открыта предпродажа. По данным на 15:30, в сервисе закрыта продажа билетов на концерт оркестра MusicAeterna в частной филармонии «Триумф», где музыканты представят произведения Дмитрия Шостаковича. На ночной рождественский концерт хора MusicAeterna в Органном зале оставалось только шесть билетов. Что касается главного события фестиваля — мистерии De temporum fine comoedia в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса — попасть на него еще есть шанс. Но билеты на это представление самые дорогие — от шести до 15 тысяч рублей. Последних осталось лишь три. «Дягилев+» пройдет с 24 по 26 декабря. Теодор Курентзис является художественным руководителем фестиваля. Предпродажа билетов для подписчиков сервиса «Яндекс Плюс» открылась сегодня в 14 часов и продлится до 16 декабря. Только потом приобрести их будет возможность у других пользователей.