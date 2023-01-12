Челябинская областная детская больница отказалась от покупки элитного автомобиля

13 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Ранее ЧОДКБ объявила закупку автомобиля за 7 миллионов 648 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) 13 января отказалась от покупки элитного автомобиля Toyota Camry за 7,6 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, сообщает telegram-канал « Челябинск, который смог ». «В связи с необходимостью доработки обоснования и технического задания заказчиком принято решение отменить проведение аукциона о приобретении автомобиля в лизинг», — сообщает сайт госзакупок. Ранее ЧОДКБ объявила закупку автомобиля за 7 миллионов 648 тысяч 439 рублей. Согласно документации, авто приобретается в лизинг сроком на три года. Это должна быть Toyota Camry или ее аналог. Цвет белый или черный. Год выпуска — не ранее 2021 года, способность развивать скорость как минимум до 210 километров в час. По информации URA.RU, новая Toyota Camry предназначалась для главврача больницы Галины Киреевой, которая также является депутатом Челябинской гордумы. Автомобиль предполагалось приобретать не за бюджетные деньги, а за счет собственных средств ЧОДКБ, заработанных от предоставления платных услуг.

Челябинская областная детская клиническая больница (ЧОДКБ) 13 января отказалась от покупки элитного автомобиля Toyota Camry за 7,6 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог». «В связи с необходимостью доработки обоснования и технического задания заказчиком принято решение отменить проведение аукциона о приобретении автомобиля в лизинг», — сообщает сайт госзакупок. Ранее ЧОДКБ объявила закупку автомобиля за 7 миллионов 648 тысяч 439 рублей. Согласно документации, авто приобретается в лизинг сроком на три года. Это должна быть Toyota Camry или ее аналог. Цвет белый или черный. Год выпуска — не ранее 2021 года, способность развивать скорость как минимум до 210 километров в час. По информации URA.RU, новая Toyota Camry предназначалась для главврача больницы Галины Киреевой, которая также является депутатом Челябинской гордумы. Автомобиль предполагалось приобретать не за бюджетные деньги, а за счет собственных средств ЧОДКБ, заработанных от предоставления платных услуг.