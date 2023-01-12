В Кургане ушел из жизни тренер олимпийских чемпионов

На 76-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ Василий Прядеин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 13 января умер заслуженный тренер РФ Василий Прядеин. Об этом говорится в группе «Спортивной школы олимпийского резерва №1 в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«13 января на 76-м году жизни скончался заслуженный тренер России, обладатель шестого дана, тренер по дзюдо ГБУ „СШОР №1“ Прядеин Василий Александрович», — пишет администрация школы. Причина смерти не указана. Коллектив школы принес свои соболезнования родным тренера.

За спортивные достижения Прядеин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он был тренером мастера спорта международного класса по дзюдо Сергея Колесникова (победителя первенства мира среди студентов 1990 года, участника Олимпийских Игр в Атланте 1996 года, бронзового призера Кубка Европы).