«Единая Россия» представит Путину план помощи мобилизованным

13 января 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Турчак предложит президенту России Владимиру Путину создать систему «одного окна» для помощи военнослужащим Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Парламентская рабочая группа по вопросам СВО обсудила возможность создания «одного окна» для сбора информации о необходимой помощи фронту. Об этом рассказал руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и общественным движением «Команда 47». Наработки будут представлены Владимиру Путину. «Многое из того, что прозвучало сегодня на встрече, войдет в наш первый доклад президенту. Важный момент, о котором сегодня говорили — канал сбора информации по принципу „одного окна“. И это касается почти всего: сбора обращений по некорректному начислению выплат; поиска мобилизованных родственников, когда они подолгу не выходят на связь; оказания юридической помощи и так далее», — рассказал руководитель группы. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте партии. Турчак также отметил, что система «одного окна» будет полезна не только нуждающимся в поддержке, но и тем, кто готов помогать. Александр Дрозденко рассказал, какую помощь оказывают участникам СВО из Ленинградской области. Регион принимает активное участие в оказании поддержки, в частности, раненым назначены дополнительные выплаты. «Если это ранение несложное, контузия или травма — 500 тысяч рублей, вторая-третья группа [инвалидности] — 750 тысяч рублей. Миллион доплачиваем, если первая группа [инвалидности]», — рассказал губернатор. Он также отметил, что регион наладил хорошую связь с воинскими частями, что способствует эффективной работе. Турчак считает, что главная цель рабочей группы — оперативно информировать власти о том, какие есть проблемы и как они решаются. «Специальная военная операция вскрыла проблемные участки, на которые раньше просто не обращали внимания. Поэтому с вашей помощью я рассчитываю, что мы точечно определим не просто то, что происходит, в качестве постановки проблемы, а как это решается», — сказал он в заключение встречи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парламентская рабочая группа по вопросам СВО обсудила возможность создания «одного окна» для сбора информации о необходимой помощи фронту. Об этом рассказал руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и общественным движением «Команда 47». Наработки будут представлены Владимиру Путину. «Многое из того, что прозвучало сегодня на встрече, войдет в наш первый доклад президенту. Важный момент, о котором сегодня говорили — канал сбора информации по принципу „одного окна“. И это касается почти всего: сбора обращений по некорректному начислению выплат; поиска мобилизованных родственников, когда они подолгу не выходят на связь; оказания юридической помощи и так далее», — рассказал руководитель группы. Пресс-релиз опубликован на официальном сайте партии. Турчак также отметил, что система «одного окна» будет полезна не только нуждающимся в поддержке, но и тем, кто готов помогать. Александр Дрозденко рассказал, какую помощь оказывают участникам СВО из Ленинградской области. Регион принимает активное участие в оказании поддержки, в частности, раненым назначены дополнительные выплаты. «Если это ранение несложное, контузия или травма — 500 тысяч рублей, вторая-третья группа [инвалидности] — 750 тысяч рублей. Миллион доплачиваем, если первая группа [инвалидности]», — рассказал губернатор. Он также отметил, что регион наладил хорошую связь с воинскими частями, что способствует эффективной работе. Турчак считает, что главная цель рабочей группы — оперативно информировать власти о том, какие есть проблемы и как они решаются. «Специальная военная операция вскрыла проблемные участки, на которые раньше просто не обращали внимания. Поэтому с вашей помощью я рассчитываю, что мы точечно определим не просто то, что происходит, в качестве постановки проблемы, а как это решается», — сказал он в заключение встречи.