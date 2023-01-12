Росгвардия изъяла у жителей ХМАО тысячи единиц незаконного оружия и боеприпасов

13 января 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО изъяли несколько тысяч единиц незаконного оружия и боеприпасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии по ХМАО. «По итогам мероприятий выявлено более 2 100 нарушений, изъято 1 400 единиц оружия, 7 тыс. патронов различного калибра, аннулировано порядка 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия», — сказали в Росгвардии. По информации силовиков, за год жители региона добровольно сдали приблизительно 30 единиц незаконного оружия. Всего за сдачу оружия было выплачено больше 200 тысяч рублей. С начала 2022 года в ХМАО увеличилась сумма вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного нарезного оружия, которая теперь составляет 7,5 тыс. рублей.

В ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Росгвардии по ХМАО. «По итогам мероприятий выявлено более 2 100 нарушений, изъято 1 400 единиц оружия, 7 тыс. патронов различного калибра, аннулировано порядка 2 тысяч разрешительных документов на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия», — сказали в Росгвардии. По информации силовиков, за год жители региона добровольно сдали приблизительно 30 единиц незаконного оружия. Всего за сдачу оружия было выплачено больше 200 тысяч рублей. С начала 2022 года в ХМАО увеличилась сумма вознаграждения за добровольную сдачу огнестрельного нарезного оружия, которая теперь составляет 7,5 тыс. рублей.