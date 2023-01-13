Путин поручил усилить контроль над выборами

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Путин поручил усилить общественный контроль за выборами Фото:

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении общественного контроля над выборами в Российской Федерации. Об этом сообщили в Кремле.

«Администрации Президента Российской Федерации… рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе», — сказано в поручении. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении общественного контроля над выборами в Российской Федерации. Об этом сообщили в Кремле. «Администрации Президента Российской Федерации… рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе», — сказано в поручении. Текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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