Путин поручил усилить контроль над выборами

Путин поручил усилить общественный контроль за выборами
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении общественного контроля над выборами в Российской Федерации. Об этом сообщили в Кремле.
«Администрации Президента Российской Федерации… рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе», — сказано в поручении. Текст
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