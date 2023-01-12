Медики в ЯНАО начнут получать дополнительные соцвыплаты

Власти РФ поручили проконтролировать процесс соцвыплат медикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медикам в ЯНАО будут выплачивать специальные соцвыплаты, которые ранее рекомендовала установить в регионах вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, выплаты будет производить Социальный фонд России.

«Специальные социальные выплаты установлены правительством РФ. Они будут выплачиваться во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в округе», — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс соцвыплат медикам. Сообщается, что выплаты будут рассчитываться индивидуально для каждого медика, в зависимости от отработанного за месяц времени.