12 января 2023
11 января 2023

Медики в ЯНАО начнут получать дополнительные соцвыплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медсестра, медперсонал, врач, медики
Власти РФ поручили проконтролировать процесс соцвыплат медикам Фото:

Медикам в ЯНАО будут выплачивать специальные соцвыплаты, которые ранее рекомендовала установить в регионах вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, выплаты будет производить Социальный фонд России.

«Специальные социальные выплаты установлены правительством РФ. Они будут выплачиваться во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в округе», — сообщили в пресс-службе.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс соцвыплат медикам. Сообщается, что выплаты будут рассчитываться индивидуально для каждого медика, в зависимости от отработанного за месяц времени.

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Медикам в ЯНАО будут выплачивать специальные соцвыплаты, которые ранее рекомендовала установить в регионах вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как сообщили URA.RU в правительстве региона, выплаты будет производить Социальный фонд России. «Специальные социальные выплаты установлены правительством РФ. Они будут выплачиваться во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в округе», — сообщили в пресс-службе. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс соцвыплат медикам. Сообщается, что выплаты будут рассчитываться индивидуально для каждого медика, в зависимости от отработанного за месяц времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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