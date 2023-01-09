В России ускорили выплаты семьям с детьми и медикам

Власти отрегулировали механизмы выдачи новых пособий

09 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил без сбоев выплачивать пособия россиянам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти отрегулировали механизмы начисления и выплаты новых пособий. На оперативном совещании с вице-премьерами 9 января глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс выдачи единого пособия семьям с детьми и беременным, а также специальные выплаты медикам. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся не допустить сбоев системы при выплате единого пособия и доплат медикам. На оперативном совещании Мишустин акцентировал внимание на нюансах назначения, начисления и выдачи специальных социальных выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, работающему в скорой помощи, в поликлиниках, в селах, в отдаленных и труднодоступных районах. Премьер также поинтересовался ходом выплат единого пособия для семей с детьми и беременных. Деньги должны дойти до медработников, которым они положены, без промедления, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам главы правительства, медикам будут доплачивать от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц, в зависимости от специальности. Деньги получат около 1,1 млн человек. «Сейчас нужно принять меры, чтобы дополнительные начисления шли без промедления. Деньги должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медорганизаций», — заявил Мишустин. С 1 января начались выплаты единого ежемесячного пособия, которое объединило ряд социальных мер, напомнил глава правительства РФ. Каждый случай рассматривается индивидуально, добавил Мишустин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. Спецдоплаты от 4,5 до 18,5 тысяч рублей получат 1,1 млн врачей, медсестер и младших медработников, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соцвыплаты медикам будут рассчитываться в зависимости от отработанного времени в течение месяца, пояснила заместитель председателя правительства РФ. Оповещения о статусе выплаты будут отображаться на портале госуслуг. Деньги выплачивает Социальный фонд, которому медорганизации должны предоставлять каждый месяц сведения для назначения выплат. «Первые спецвыплаты за январь будут в феврале 2023 года. Если в I квартале по каким-то причинам выплата не будет установлена, то она будет выплачена в полном объеме во II квартале за период со дня возникновения права на ее получение», — рассказала Голикова. Зарплаты медиков со спецвыплатой не должны быть ниже уровня их доходов в 2022 году, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новых регионах РФ медработники будут получать выплаты на «Почте России», уточнила вице-премьер. «Уровень оплаты труда медработников не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и спецвыплаты. Прошу регионы за этим следить», — подчеркнула Голикова. Социальный фонд уже назначил единое пособие 185 тысячам детей до 17 лет и 4 тысячам беременных женщин, сообщила вице-премьер. Поступило более 850 тысяч заявлений на новую выплату. В том числе от жителей новых регионов России. Они могут предоставить необходимые сведения в бумажном виде. К ним не будет применяться правило нулевого дохода. Единое пособие назначат и в случае отсутствия официального дохода. Деньги можно получить на личный счет, на почте или в отделении Социального фонда. Единое пособие получат 4 тысячи беременных россиянок, добавила Татьяна Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Самое главное, чтобы все выплаты люди, которым они положены, получали без сбоев. Просьба держать этот вопрос на личном контроле», — поручил Мишустин. Власти стремятся поднять уровень доходов отдельных категорий россиян, чтобы смягчить последствия инфляции в 2022 году, отмечает главный научный сотрудник института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. По его словам, внимание к медикам связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, особенно во время вспышки вирусных заболеваний. «Правительство реализует новый подход к выплатам для семей с детьми и беременных. Этим решением доход ребенка в семье доводится до регионального прожиточного минимума. Это пока не гарантирует повышение душевого дохода семьи до регионального прожиточного минимума, так как у многих есть ряд постоянных расходов, высокая закредитованность», — уточнил эксперт. Жителям новых регионов России будут выдавать пособия и доплаты в особом порядке, добавила Татьяна Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ пытается не допустить сбоев системы при начислении и выплате новых пособий, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Механизм новых выплат только начал работать. Система проактивная, то есть должна сама отслеживать состояние доходов россиян, а для этого необходимо наладить межведомственное взаимодействие. Мишустин обратил внимание на то, чтобы в начальный, стартовый период, система работала. Как правило, несмотря на предыдущие тесты, проблемы всегда возникают», — пояснил профессор. Статья по теме Власти РФ гарантировали повышение доходов россиян Внимание Мишустина к новым пособиям связано с нечеткостью исполнения решений о выплатах, поддерживает точку зрения профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В прошлом году отмечался рост цен, а зарплаты практически не выросли. На этом фоне государство поддерживает различные категории россиян. И это вписывается в общие стратегические установки», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти отрегулировали механизмы начисления и выплаты новых пособий. На оперативном совещании с вице-премьерами 9 января глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать процесс выдачи единого пособия семьям с детьми и беременным, а также специальные выплаты медикам. Эксперты объяснили URA.RU, что власти стремятся не допустить сбоев системы при выплате единого пособия и доплат медикам. На оперативном совещании Мишустин акцентировал внимание на нюансах назначения, начисления и выдачи специальных социальных выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, работающему в скорой помощи, в поликлиниках, в селах, в отдаленных и труднодоступных районах. Премьер также поинтересовался ходом выплат единого пособия для семей с детьми и беременных. По словам главы правительства, медикам будут доплачивать от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц, в зависимости от специальности. Деньги получат около 1,1 млн человек. «Сейчас нужно принять меры, чтобы дополнительные начисления шли без промедления. Деньги должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медорганизаций», — заявил Мишустин. С 1 января начались выплаты единого ежемесячного пособия, которое объединило ряд социальных мер, напомнил глава правительства РФ. Каждый случай рассматривается индивидуально, добавил Мишустин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. Соцвыплаты медикам будут рассчитываться в зависимости от отработанного времени в течение месяца, пояснила заместитель председателя правительства РФ. Оповещения о статусе выплаты будут отображаться на портале госуслуг. Деньги выплачивает Социальный фонд, которому медорганизации должны предоставлять каждый месяц сведения для назначения выплат. «Первые спецвыплаты за январь будут в феврале 2023 года. Если в I квартале по каким-то причинам выплата не будет установлена, то она будет выплачена в полном объеме во II квартале за период со дня возникновения права на ее получение», — рассказала Голикова. В новых регионах РФ медработники будут получать выплаты на «Почте России», уточнила вице-премьер. «Уровень оплаты труда медработников не может быть ниже уровня оплаты труда в 2022 году с учетом ее индексации и спецвыплаты. Прошу регионы за этим следить», — подчеркнула Голикова. Социальный фонд уже назначил единое пособие 185 тысячам детей до 17 лет и 4 тысячам беременных женщин, сообщила вице-премьер. Поступило более 850 тысяч заявлений на новую выплату. В том числе от жителей новых регионов России. Они могут предоставить необходимые сведения в бумажном виде. К ним не будет применяться правило нулевого дохода. Единое пособие назначат и в случае отсутствия официального дохода. Деньги можно получить на личный счет, на почте или в отделении Социального фонда. «Самое главное, чтобы все выплаты люди, которым они положены, получали без сбоев. Просьба держать этот вопрос на личном контроле», — поручил Мишустин. Власти стремятся поднять уровень доходов отдельных категорий россиян, чтобы смягчить последствия инфляции в 2022 году, отмечает главный научный сотрудник института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. По его словам, внимание к медикам связано с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, особенно во время вспышки вирусных заболеваний. «Правительство реализует новый подход к выплатам для семей с детьми и беременных. Этим решением доход ребенка в семье доводится до регионального прожиточного минимума. Это пока не гарантирует повышение душевого дохода семьи до регионального прожиточного минимума, так как у многих есть ряд постоянных расходов, высокая закредитованность», — уточнил эксперт. Правительство РФ пытается не допустить сбоев системы при начислении и выплате новых пособий, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Механизм новых выплат только начал работать. Система проактивная, то есть должна сама отслеживать состояние доходов россиян, а для этого необходимо наладить межведомственное взаимодействие. Внимание Мишустина к новым пособиям связано с нечеткостью исполнения решений о выплатах, поддерживает точку зрения профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «В прошлом году отмечался рост цен, а зарплаты практически не выросли. На этом фоне государство поддерживает различные категории россиян. И это вписывается в общие стратегические установки», — резюмировал собеседник.