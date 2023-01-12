В Кургане транспортной реформе навредили светофоры и ремонт дорог

Перевозчики высказались о проблемах, возникших во время переходного периода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Водителям новых автобусных маршрутов в Кургане стало трудно придерживаться графика из-за возросшего числа светофоров и ремонта дорог. Об этом представители Союза транспортных организаций Курганской области написали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Водители и кондукторы перевозчиков, участвующих в реформе, стали жертвами столкновения теории с практикой. Прекрасно выглядящие на бумаге графики движения транспортных средств трудно исполнимы в силу увеличившегося числа светофоров и ремонта дорожной сети», — объяснили представители организации.

В организации предположили, что разработчики новой маршрутной сети не учли переходный период. Перевозчики также напомнили, что в Кургане много лет не хватает водителей и кондукторов автобусов. При этом, по их словам, у старой маршрутной сети тоже было много проблем, а реформа поможет это исправить. «Сейчас и городские власти, и перевозчики в срочном режиме работают над скорейшим исправлением шероховатостей переходного периода», — добавили в организации.

За первую неделю действия транспортной реформы горожане оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. Ранее перевозчики связывали проблемы, возникшие во время переходного периода, с неправильно составленными графиками.